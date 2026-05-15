Deportes

Santa Fe y el invitado especial que rompió los protocolos de una noche histórica en El Campín: “Lloré por este sueño que me cumplieron”

Después de la goleada, el plantel del equipo bogotano compartió con un niño durante varios minutos y Hugo Rodallega le entregó su camiseta

Guardar
Google icon
El niño fue sorprendio en su casa por la mascota del club Cardenal - crédito Santa Fe

El 12 de mayo Santa Fe derrotó 4-0 a América de Cali en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay y por ello jugará las semifinales del torneo contra Junior de Barranquilla.

Durante la noche positiva para los hinchas del Cardenal, Nahuel Bustos entregó una asistencia y anotó un tanto, Andrés Mosquera Marmolejo evitó con sus atajadas que el rival se acercara en el resultado y Hugo Rodallega marcó en tres ocasiones para superar los 300 goles en su carrera. Sin embargo, hubo algo que no quedó en los planos principales que fueron expuestos en los medios.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de X, Santa Fe reveló que le cumplió el sueño de conocer El Campín y a la plantilla profesional del club a un niño llamado Samuel Domínguez que no tiene sus dos extremidades inferiores.

Así fue la noche del pequeño Samuel

Samuel Domínguez - Santa Fe
El club Cardenal le cumplió un sueño al niño bogotano - crédito Santa Fe / Visuales IA

En la tarde del 12 de mayo, horas antes de que comenzará el partido de fútbol en El Campín, el niño fue sorprendido por Monaguillo, mascota del equipo bogotano, que le confirmó que sería el invitado de honor en el partido contra América de Cali.

PUBLICIDAD

“Me siento muy feliz de que Monaguillo me haya recibido. Quiero que nuestro equipo gane en este partido. Lloré por este sueño que me cumplieron”, fueron las palabras de Samuel cuando era llevado al escenario deportivo.

El pequeño ingresó por la zona norte del estadio, pudo hacer un recorrido por la gramilla del estadio y vio el ingreso del plantel profesional de Santa Fe antes del partido.

El defensor central Iván Scarpeta y el delantero Nahuel Bustos se tomaron unos minutos para charlar con el niño y firmarle la camiseta.

Samuel Domínguez - Santa Fe
Samuel fue el invitado de honor en el triunfo de Santa Fe contra América - crédito Santa Fe

Luego del compromiso, Samuel Domínguez fue llevado al terreno de juego, en donde conoció a los capitanes de Independiente Santa Fe y habló con Hugo Rodallega.

Precisamente, el atacante de 40 años terminó de sorprender al niño, que se quedó con la camiseta que utilizó Rodallega para anotar tres goles contra América. “Me pareció muy buena gente, es muy buena gente Rodallega”, indicó el menor.

En los comentarios de la publicación, fanáticos de Santa Fe y usuarios que afirmaron seguir a otras instituciones, resaltaron lo realizado por el club bogotano al destacar que con poco pudieron alegrarle la vida a un niño.

“Para ellos fue una firma y un abrazo, para el niño seguramente fue el mejor día de su vida”, “Salgan campeones por este guerrero de la vida, que hermoso video” y “Samuel disfrutó de una goleada y se quedó con la firma de sus ídolos, seguramente es algo que nunca va a olvidar”, fueron algunos de los comentarios.

Samuel Domínguez - Santa Fe
Samuel conoció a gran parte del plantel del equipo bogotano - crédito Santa Fe

Santa Fe definirá el semestre con cuatro finales en 14 días

Antes de la Copa del Mundo se conocerá el campeón del primer semestre del fútbol colombiano, que saldrá entre Santa Fe, Junior, Tolima y Atlético Nacional, haciendo que los compromisos del 16 y 23 de mayo sean claves para estos equipos, de allí saldrán los dos finalistas de la liga.

Sumado a ello, Santa Fe deberá jugar las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Copa Libertadores, primero contra Platense el 19 de mayo en El Campín y el 27 del mismo mes visitará Uruguay para enfrentar a Peñarol.

En caso de ganar los dos partidos y que Platense no sume más de cuatro unidades, el equipo dirigido por Pablo Repetto se clasificará para los octavos de final del torneo más importante de clubes en el continente.

Temas Relacionados

Santa FeBogotáEl CampínSamuel DominguezFútbol ColombianoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Violencia entre barras provocó la suspensión del partido del Deportivo Cali por Copa Colombia en el Pascual Guerrero

El conjunto Azucarero se enfrentaba al Boca Juniors por la fase de grupos, en un compromiso que ya era preocupaba a las autoridades de la ciudad

Violencia entre barras provocó la suspensión del partido del Deportivo Cali por Copa Colombia en el Pascual Guerrero

Empresarios habrían metido mano en la prelista de la selección Colombia, según Iván Mejía: “Piensa mal y acertarás”

El periodista criticó la inclusión de algunos jugadores en el combinado nacional que, durante las eliminatorias y Copa América 2024, no fueron tenidos en cuenta

Empresarios habrían metido mano en la prelista de la selección Colombia, según Iván Mejía: “Piensa mal y acertarás”

Roger Martínez se reportó con gol en Arabia Saudita luego de cuestionar a Néstor Lorenzo

El atacante de Al-Tawooun certificó la clasificación de su equipo a la próxima edición de la Liga de Campeones de la AFC

Roger Martínez se reportó con gol en Arabia Saudita luego de cuestionar a Néstor Lorenzo

Millonarios estaría cerca de cerrar un millonario negocio con Beckham Castro: sería vendido al fútbol europeo

Los azules tendrían la opción de transferir al atacante por una buena cantidad de dinero y se espera que, en las próximas semanas, se llegue a un acuerdo

Millonarios estaría cerca de cerrar un millonario negocio con Beckham Castro: sería vendido al fútbol europeo

‘Pacho’ Maturana recordó polémica con ‘El Pibe’ Valderrama para respaldar la importancia de James Rodríguez en la selección

El entrenador que dirigió a Colombia en dos mundiales afirmó que en su momento fue presionado para no convocar al samario

‘Pacho’ Maturana recordó polémica con ‘El Pibe’ Valderrama para respaldar la importancia de James Rodríguez en la selección
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

La historia de las canciones del Mundial: la FIFA toma las riendas y Shakira dice presente (1990-2006)

La historia de las canciones del Mundial: la FIFA toma las riendas y Shakira dice presente (1990-2006)

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, fue reportado como desaparecido en Bogotá: fue víctima de la delincuencia

Kapo emocionó a popular barrio en Cali con una jornada musical y comunitaria: así fue

Shakira y la FIFA recaudan más de 40 millones de dólares para la educación infantil con ‘Dai Dai’ y preparan un concurso para que niños bailen en la final junto a la cantante

Diva Jessurum habló de los desafíos más duros que ha enfrentado: la pérdida de un hijo durante un programa en vivo y el cáncer de seno

Deportes

Violencia entre barras provocó la suspensión del partido del Deportivo Cali por Copa Colombia en el Pascual Guerrero

Violencia entre barras provocó la suspensión del partido del Deportivo Cali por Copa Colombia en el Pascual Guerrero

Empresarios habrían metido mano en la prelista de la selección Colombia, según Iván Mejía: “Piensa mal y acertarás”

Roger Martínez se reportó con gol en Arabia Saudita luego de cuestionar a Néstor Lorenzo

Millonarios estaría cerca de cerrar un millonario negocio con Beckham Castro: sería vendido al fútbol europeo

‘Pacho’ Maturana recordó polémica con ‘El Pibe’ Valderrama para respaldar la importancia de James Rodríguez en la selección