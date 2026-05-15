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Empresarios habrían metido mano en la prelista de la selección Colombia, según Iván Mejía: “Piensa mal y acertarás”

El periodista criticó la inclusión de algunos jugadores en el combinado nacional que, durante las eliminatorias y Copa América 2024, no fueron tenidos en cuenta

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La prelista de la selección Colombia ha generado varias críticas, una de ellas de Iván Mejía Álvarez - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia / @PajaritoDeIvan/X

La prelista de la selección Colombia fue blanco de apoyos y críticas por parte de los aficionados y algunos periodistas, debido a la aparición de jugadores que no eran tenidos en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo, así como otros que despertaron mucha polémica.

Iván Mejía Álvarez destacó sus sospechas por algunos nombres en la lista provisional de la Tricolor, lo que aumentó más el debate sobre el criterio del cuerpo técnico para incluir o descartar a determinado futbolista.

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Mientras tanto, el entrenador de la selección Colombia alista la etapa de preparación en Medellín y Bogotá, donde tendrá a los jugadores y para el 1 de junio se reducirá el grupo a los 26 futbolistas que viajarán a Norteamérica para la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo grupo del combinado nacional se integra con Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Portugal.

“Una lista al gusto de los empresarios”

Algunas de las críticas a la prelista del combinado nacional son por nombres como Jhon Jáder Durán, señalado de una supuesta pelea en el equipo en 2025, y Sebastián Villa, que pasó por un juicio por violencia de género en Argentina, cuyo hecho lo alejó de la selección durante años.

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A través de su cuenta de X, el periodista Iván Mejía Álvarez lanzó un duro comentario: “Averigüen de quién son los derechos, quiénes son los representantes. Incluirlos en esa lista les abre puertas en otros campeonatos. Un tufillo a cometa… ¡Piensa mal y acertarás!“.

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Iván Mejía señaló que los empresarios de algunos jugadores habrían influído en la prelista de la selección Colombia - crédito @PajaritoDeIvan/X

Según el comunicador de Inravisión, la prelista de Néstor Lorenzo respondería más a la necesidad de algunos jugadores que buscan club en el próximo mercado de fichajes y esa visibilidad es clave: “Una lista al gusto de los empresarios. ¿Cuántos se valorizaron tras ser mencionados en ese mamotreto? ¿Quiénes están detrás?“.

Además de eso, Iván Mejía Álvarez hizo una comparación de la selección Colombia con Francia, que se saltó la lista provisional y anunció la plantilla oficial para el Mundial 2026: “Ellos, que tienen dos equipos sobrados, dan la lista de 26. Nosotros, que a duras penas armamos una titular, con 55 nombres”.

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La selección de Francia publicó su listado de 26 jugadores para el Mundial 2026 e Iván Mejía criticó a Colombia por no hacer lo mismo - crédito @PajaritoDeIvan/X

La defensa a Sebastián Villa

En rueda de prensa, Néstor Lorenzo explicó la razón para incluir a Villa, que por su lío judicial por las denuncias de su expareja, provocó su salida de Boca Juniors en 2020 y la falta de convocatoria a la selección Colombia desde 2019.

Entiendo la preocupación de los periodistas y de la opinión pública. Dentro de los criterios que analizamos, siempre vemos el tema personal también”, empezó a decir el entrenador argentino ante los medios de comunicación, en la mañana del jueves 14 de mayo.

Sebastián Villa es figura con Independiente Rivadavia, al que sacó campeón de la Copa Argentina 2025 y metió en octavos de la Copa Libertadores 2026 - crédito Ramiro Gómez/REUTERS
Sebastián Villa es figura con Independiente Rivadavia, al que sacó campeón de la Copa Argentina 2025 y metió en octavos de la Copa Libertadores 2026 - crédito Ramiro Gómez/REUTERS

Lorenzo defendió la inclusión de Villa por sus números en Independiente Rivadavia: “Nunca lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento porque él había tenido un tema. Hoy está jugando, está rindiendo bien, a la altura, y está compitiendo por la posibilidad de estar o no con sus compañeros en la selección”.

Para el entrenador, el atacante ya resolvió todos sus problemas personales y se encuentra listo para aportar en el combinado nacional, pese a las críticas desde distintos sectores por su pasado judicial, que lo persigue no solo en Colombia, sino en Argentina, más allá de ser una de las figuras en el fútbol de ese país en los últimos años:

“Lo noté sincero, bien. Me dijo que tuvo que empezar de cero. Yo creo que en todos los ámbitos de la vida no somos quien para juzgar eternamente”, terminó de decir Néstor Lorenzo en la rueda de prensa.

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