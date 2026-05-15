Violencia entre barras provocó la suspensión del partido del Deportivo Cali por Copa Colombia en el Pascual Guerrero

Durante la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Colombia, los choques de algunos hinchas del América con los del Azucarero causó que se atrasara el inicio del segundo tiempo - crédito @PonchoMorales85/X

La violencia en el fútbol colombiano volvió a afectar los partidos de los campeonatos profesionales, ya sea dentro o fuera de las tribunas, pese a las medidas de las autoridades, Gobierno nacional y local, y la Dimayor.

En esta ocasión, se suspendió el juego entre Deportivo Cali y Boca Juniors por desmanes en el estadio Pascual Guerrero, donde los azucareros disputaban el compromiso por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Colombia y visitaban al cuadro xeneize.

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Se espera un pronunciamiento de la Dimayor para conocer las respectivas sanciones por lo ocurrido, además del operativo de la Policía Nacional para dar con los responsables de la situación de orden público y las medidas para los próximos partidos, pues por segunda ocasión en menos de una semana se registra un hecho de esta índole en el país.

¿Qué pasó en el estadio Pascual Guerrero?

Por la tercera jornada del grupo A, el conjunto del técnico Rafael Dudamel visitó a Boca Juniors en el principal escenario de la capital vallecaucana, una oportunidad para sus hinchas de ver al club de manera más cercana, pues es local en el estadio de Palmaseca.

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Sin embargo, el segundo tiempo se retrasó por desmanes a las afueras del estadio Pascual Guerrero, pues las primeras versiones indican que un grupo de aficionados del América de Cali tuvieron choques con la Policía Nacional y con otros simpatizantes del Deportivo Cali.

Este fue el momento cuando cayó la bengala a la cancha del estadio Pascual Guerrero - crédito Captura de video @Caracol_Cali/X

Todo comenzó por una bengala que cayó en el centro de la cancha, la cual fue lanzada desde afuera del recinto, por el costado sur, y todo indica que los responsables eran aficionados de los Diablos Rojos, que quisieron enfrentarse con quienes ingresaron al escenario.

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Ante la situación, fue necesaria la aparición de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), para frenar el accionar violento de los aficionados del América y recuperar el orden en las calles cercanas al Pascual Guerrero, además de cuidar a quienes estaban dentro del estadio.

Hinchas del América chocaron con la Policía, por el partido del Deportivo Cali en el Pascual Guerrero por Copa Colombia - crédito Captura de video @PonchoMorales85/X

Por fortuna, el partido arrancó el segundo tiempo sin problemas, bajo un fuerte esquema de seguridad, y se espera que, con el paso de las horas, la situación vuelva a la tranquilidad para los simpatizantes del Cali, además de los jugadores de ambos clubes.

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Medidas que no funcionaron

Lo que pasó a las afueras del estadio Pascual Guerrero en la tarde del 15 de mayo dejó en evidencia los problemas para la Alcaldía de Cali, la Dimayor y la Policía Nacional para organizar de la mejor manera un compromiso que, en el papel, parecía tranquilo, pero terminó en desmanes.

Todo se debe a los constantes cambios en la logística para el duelo, que generó dudas por el escenario, debido a posibles choques entre las barras bravas del Deportivo Cali y el América, que no querían que ingresaran al escenario del barrio San Fernando.

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Los constantes cambios en la logística para el partido de Boca Juniors vs. Deportivo Cali, por parte de la Alcaldía de Cali, terminaron en desmanes - crédito Alcaldía de Cali

Debido a eso, la Alcaldía de Cali anunció inicialmente que el duelo de Boca Juniors y el Cali se disputaría a puerta cerrada, pero en la mañana del 15 de mayo se confirmó que solo ingresarían aficionados sin prendas alusivas al Azucarero, con boleta en mano y se prohibió el ingreso de las barras.

Otro cambio en el duelo por Copa Colombia fue en el horario, ya que la Dimayor lo programó para el domingo 17 de mayo a las 4:00 p. m., pero luego de una reunión con la Alcaldía de Cali, se pasó para el viernes 15 del mismo mes, a la misma hora, para el manejo de la seguridad.

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