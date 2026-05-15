Roger Martínez se reportó con gol en Arabia Saudita luego de cuestionar a Néstor Lorenzo

El colombiano de pena máxima ante Al-Riyadh le dio su lugar a su equipo, Al-Tawooun en la próxima edición de la AFC Champions League - crédito @thmanyahsports/Instagram

El viernes 15 de mayo, Roger Martínez volvió a jugar con Al-Taawoun en la liga de Arabia Saudita y convirtió el gol de la igualdad 1-1 frente a A-Riyadh, en duelo correspondiente a la jornada 33 de la Liga.

El colombiano llegó a su anotación 24 —cuarto máximo artillero de la temporada— y con el empate, aseguró el lugar de su equipo en la próxima edición de la AFC Champions League, hecho que fue celebrado por el propio colombiano en sus redes sociales, compartiendo una foto del galardón que lo reconoció como la figura del partido.

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Roger Martínez convirtió el 1-1 de Al-Tawooun por la liga árabe y aseguró la clasificación de su club a la AFC Champions League, luego de sus quejas por la ausencia en la lista de preconvocados de Néstor Lorenzo a la selección Colombia - crédito @rogermartinez94/Instagram

Esto se produjo apenas un día después de que Martínez dirigiera duros comentarios contra el director técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, debido a que no lo incluyó en la lista provisional de convocados de la que saldrán los 26 futbolistas definitivos para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

En sus historias de Instagram, el extremo atacante valoró sus cifras en el Al-Taawon: “Increíble 😡 el segundo jugador con mejor promedio de gol COLOMBIANO 🇨🇴 23 en 30 partidos y quedan 2 fechas 🤷🏾‍♂️ peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo".

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El delantero que ha pasado por clubes como el América de México y Racing Club - crédito Instagram/@Rogermartínez94

Además, no pasó por alto las ocasiones en las que fue colocado en posiciones diferentes a las que juegan en los clubes y acusó a Néstor Lorenzo de llamar únicamente a los jugadores de la “rosca”: “Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo 🍩 más de lo mismo pero ahí wee”.

Horas después, la firma Proezas Sports & Business emitió un comunicado en el que reiteró su inconformidad con la decisión del cuerpo técnico de la Tricolor que derivó en la ausencia de su representado, y atacó severamente a Lorenzo.

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Inicialmente, el texto destacó que “más allá de los méritos deportivos, de la cantidad de minutos jugados—algo que algunos técnicos dicen valorar—y de la cantidad de goles que Roger ha convertido en los últimos meses (23 goles en 30 partidos, siendo el segundo jugador colombiano con mejor promedio de gol en el mundo, a solo tres goles de un tal Cristiano Ronaldo)”, la decisión de dejarlo fuera no se justifica solo por razones futbolísticas.

La agencia señaló que, aunque algunos técnicos pueden objetar la liga en la que juega actualmente el delantero, “en un fútbol y un mundo globalizados donde participan grandes jugadores de Europa y del mundo, muchos de los cuales jugarán el próximo Mundial”, estas razones no resultaban convincentes.

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El propio Roger Martínez compartió el comunicado difundido por la agencia que lo representa - crédito @rogermartinez94/Instagram

Además, el comunicado recordó que “Roger sufrió una grave lesión en la altura de Bolivia que pudo haberle costado su carrera. Nunca se quejó; al contrario. Participó del proceso cuando se lo necesitó y pudo aportar lo suyo. Sin embargo, después de aquella lesión nunca volvió a tener otra oportunidad para ganarse en la cancha—y no en la ‘rosca’—su lugar”.

En el documento se recalcó que Martínez “siempre fue bloqueado en cada citación, pero jamás salió públicamente a decir nada”. El comunicado también afirmó: “Roger quedó afuera de la lista preliminar de 55 jugadores. Lo consideramos mucho más que una injusticia: una canallada del entrenador Lorenzo. Una muestra de ingratitud y deslealtad”.

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Durante el ciclo de Lorenzo, fue tenido en cuenta para dos amistosos ante la sub-23 de Venezuela y ante México, convirtiendo un gol al Tri. Luego de esto volvió a perder su lugar en las convocatorias, hasta el 10 de octubre de 2024, cuando jugó 23 minutos en El Alto ante Bolivia, hasta que sufrió un esguince de tobillo izquierdo de grado 2, producto de una falta de Héctor Cuéllar. Es su último partido con la Tricolor hasta la fecha.

Martínez jugó apenas 23 minutos antes de ser lesionado por Héctor Cuellar en El Alto, durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Es su último partido con Colombia hasta la fecha - crédito Juan Karita/AP

En total, Martínez jugó 28 partidos (17 oficiales), convirtió 4 goles (2 oficiales), y repartió dos asistencias (una en partidos oficiales).

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