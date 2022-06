Encontraron niñera sin buscarla: Camilo recibió una peculiar propuesta de una de sus fanáticas

"Quiero ser la niñera de Índigo": la peculiar petición que le hizo una fanática a Camilo. Imagen: originales tomadas de @camilo.

Durante el tour ‘De adentro pa’ fuera’ que está realizando el artista colombiano Camilo Echeverry, este recibió una de las propuestas más inesperadas por parte de una fanática. En su concierto realizado en la ciudad de Barcelona, una pancarta grande surgió entre el inmenso mar de espectadores del show con las palabras “Quiero ser la niñera de Índigo”. Lo que más desató la alegría de ‘La Tribu’, nombre con el que se le denomina al grupo de seguidores de Camilo, fue la respuesta del propio cantante.

Una fanática de Camilo le presentó una pancarta pidiéndole que le deje ser la niñera de su hija índigo. Imagen: original tomada de @camilo.

Por medio de un estado de Instagram, Echeverry respondió a la famosa pancarta con un “Hecho”. Sin dudar por un minuto el interprete de ‘Vida de rico’ aceptó la propuesta de su seguidora, reflejando las dificultades por las cuales la pareja debe estar pasando al momento de cuidar de su niña y al mismo tiempo romper los escenarios con su tour mundial. Si bien lo más probable es que la respuesta haya sido en tono ‘cómico’, si es bastante probable que Índigo esté bajo el cuidado de una niñera.

Teniendo en cuenta el calendario del tour, Camilo se estaría presentando cada cuatro o cinco días en un país diferente, esfuerzo físico y mental que podrían ser un reto al momento de velar por el bien de su hija. Sus presentaciones van de corrido hasta diciembre de este año y tendrá que preparar shows especiales para las máximas ciudades del globo como Londres, Milán, Madrid, New York y Los Ángeles. Además, no se deben excluir de la lista a Bogotá, Medellín y Barranquilla, ciudades que esperan un gran espectáculo sabiendo que esta es su tierra natal. Los viajes, el preparatorio de cada uno de los conciertos, el show en sí y el descanso tras la presentación son aspectos que acaparan el tiempo que exige Índigo para ser cuidado con la calidad que necesita un infante de su edad.

Aún así, lo que ha demostrado Camilo desde el nacimiento de su hija es un puro instinto paternal. El cantautor, que vivió su primer Día del Padre, ha sido reconocido internacionalmente por fijarse en el estereotipo del padre perfecto que todos quisiesen tener o ser. Incluso, parece que la distribución de tareas entre él y Evaluna ha sido bastante justa para ambos. El colombiano tiene la tarea de cambiarle los pañales a la bebé y está tan orgulloso de sus actividades que incluso le tomó foto a la primera ‘deposición’ de Índigo.

En dado caso que la oferta hubiese sido verdad la ‘suertuda’ niñera tendría un trabajo bastante difícil. No solo se trata de cuidar uno de los bebés que pertenecen al círculo de artistas más importantes de la industria musical, sino que también deberá esforzarse más de lo debido teniendo en cuenta los métodos “clásicos” que utiliza la pareja para cuidar a Índigo, como lo es el uso de pañales lavables, que son el reemplazo a los antiguos hechos de tela. Las redes sociales no se perdieron la oportunidad para comentar al respecto y mencionaron que la nueva niñera seguramente no estará muy contenta sobre sus actividades laborales, así lo mencionó el usuario @TukiAcosta1 por medio de un trino:

“Todos contentos porque el bebé de Camilo y Evaluna usa pañal lavable. La que no debe estar muy contenta es la niñera que tiene que lavar...No le veo a Evalunita fregando mi****”

