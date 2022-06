El Atlético de Madrid quiere a Santiago Arias fuera del club lo más rápido posible

Santiago Arias ya no tiene cabida en el Atlético de Madrid. Imagen: Getty Images.

El mercado de transferencias de verano en Europa comienza a tomar un ritmo cada vez más acelerado teniendo en cuenta que la nueva temporada está próxima a iniciar y los clubes necesitan tener lo más organizadas posibles sus plantillas antes del inicio de las competencias. Este es el caso del Atlético de Madrid, que quiere volver a crear una identidad clara de juego para dominar en el continente y para eso tendrá que liberarse de algunos jugadores que actualmente no le están aportando a la institución, dentro de estos se encuentra el nombre del defensor colombiano Santiago Arias.

Los últimos años no han sido favorables en el aspecto deportivo para el lateral derecho. Desde que sufrió su rotura de tibia y peroné en octubre de 2020 jugando para la selección Colombia contra Venezuela, Arias pasó por diferentes equipos (Bayer Leverkusen y Granada) intentado volver a su mejor ritmo de juego, pero la poca confianza que tuvieron en él, más las recaídas en lesiones, lo obligaron a mantenerse en el banquillo o incluso en las reservas de sus clubes.

Diego Simeone, director técnico de los Colchoneros, ya le habría mencionado a Santiago que no cuenta con él para sus planes de la próxima temporada y la cúpula administrativa sigue esperando por alguna oferta que quiera llevárselo inmediatamente. Aun así, para el club lograr la salida del cafetero no es tan fácil, en primer lugar no ha llegado ninguna oferta seria y en dado caso llegue alguna Arias podría negarse a aceptarla teniendo en cuenta también sus intereses personales.

La razón principal por la cual los Rojiblancos buscan de urgencia algún posible comprador por Arias es para recuperar así sea una mínima parte de lo que invirtieron al momento de su compra. Cabe recordar que el defensor llegó al Atlético de Madrid en 2018 proveniente del club neerlandés el PSV Eindhoven por un precio de 12 millones de euros. Si los despachos no logran conseguir un comprador para el día final del mercado, el colombiano será automáticamente agente libre y podrá conversar con cualquier equipo sin la necesidad de que el Atlético intervenga en la operación.

Según las propias declaraciones del presidente del club, Enrique Cerezo, necesitan vender jugadores para luego adquirir nuevos futbolistas que aporten a la construcción del futuro proyecto del equipo. Incluso afirmó que están en búsqueda de alguien que se desarrolle en el mismo puesto de Arias:

“El ya medio ya lo tenemos, es Axel Witsel. Hasta donde yo sé, nos hace falta por fichar un lateral derecho”

En su más reciente temporada Santiago Arias solo logró jugar un total de 14 partidos, arrancando solo 4 de ellos como titular y acumuló apenas 613 minutos de juego, aunque por el lado brillante firmó un tanto durante su campaña. Una lesión en su pierna izquierda, que lo alejó de las canchas por cuatro meses, fue el aspecto más oscuro que terminó de finiquitar sus esperanzas de mantenerse dentro del Atleti.

Hasta el momento uno de los clubes que posiblemente estaría mirando de reojo al colombiano es el equipo griego Aris de Scalónica, club que actualmente está siendo dirigido por el ‘Mono’ Burgos, antiguo asistente técnico del ‘Cholo’ Simeone y que sabe perfectamente lo que Santiago está dispuesto a entregar. Aun así, todavía no se ha podido confirmar la certeza de este posible acercamiento.

