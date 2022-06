Así quedó el calendario de la liga profesional de fútbol en Colombia para el segundo semestre

Ibagué. Junio 26 de 2022. Atlético Nacional perdió 2-1 frente a Tolima en condición de visitante, pero se coronó campeón de la Liga Beat Play I 2022 al dejar el marcador global 4-3 (Colprensa).

La Dimayor informó a través de su página web el calendario del segundo semestre de la Liga BetPlay. Allí se confirmó que la fecha 10 será la afamada jornada de clásicos del fútbol colombiano en donde se darán duelos como el de Deportivo Cali vs América de Cali, Atlético Nacional vs Independiente Medellín, el clásico del eje cafetero entre Deportivo Pereira vs Once Caldas y Millonarios FC vs Independiente Santa Fe.

Tras la junta de competencias de Dimayor, se determinó que la Liga BetPlay en su segundo semestre iniciará el fin de semana del 9 de julio y terminará el 30 de noviembre. El sistema que se emplea es el mismo que se está desarrollando actualmente en el que los 20 equipos de la máxima categoría del Fútbol Profesional Colombiano disputarán 20 partidos en total.

Luego los ocho primeros en la clasificación disputarán unos cuadrangulares y los primeros de cada uno de los grupos disputarán la final que será en formato ida y vuelta. De esta manera, el campeonato local de la Primera División no culminará en el mes de diciembre como es costumbre, ya que algunas de estas modificaciones se realizaron debido al Mundial de Fútbol y teniendo en cuenta la ausencia de la Selección Colombia en este certamen.

La fase de grupos del Mundial de Catar 2022 terminará el 2 de diciembre del 2022 con el encuentro entre las selecciones de Camerún y Brasil. El 3 de diciembre empezarán los enfrentamientos de octavos de final que irán hasta 6. Los cuartos de final comenzarán el 9 y terminarán el 10, las semifinales se jugarán el 13 y 14; mientras que el partido por el tercer y cuarto puesto se llevará a cabo el 17 de diciembre y la gran final será el domingo 18.

Conozca acá el calendario completo de la primera división del fútbol colombiano y prográmese con los partidos de su equipo favorito:

‘Golty Origen’: este sería el nuevo balón del Fútbol Profesional Colombiano

A pesar de haber pasado pocos días de la coronación de Atlético Nacional como campeón del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), ya se está planeando el próximo torneo que definirá al segundo campeón del año. La famosa empresa de productos deportivos Golty cerró el capítulo del balón “Golty Forza” y está lista para desvelar la nueva esférica que rodará en el césped de los estadios colombianos para la Liga BetPlay 2022-II.

Por medio de una publicación en sus redes sociales la institución desveló un video preliminar de la campaña de lanzamiento de la nueva pelota del FPC. El nombre del balón es “Golty Origen” y narra las raíces en las cuales el fútbol colombiano se desarrolla.

Golty Origen es el nuevo balón del Fútbol Profesional Colombiano. Imagen: Dimayor

