Comenzó la reunión entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro

A las 11 de la mañana de este miércoles 29 de junio, empezó la reunión del expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, y el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

La reunión se ve a los dos políticos y al jefe de debate del de Gustavo Petro, Alfonso Prada, en una reunión que se ha extendido más de una hora en la oficina del abogado Héctor Carvajal.

Desde el anuncio de este encuentro, militantes de Centro Democrático han mostrado su inconformidad y han declarado que no habrá ningún acuerdo programático entre esa colectividad y el nuevo jefe de Estado colombiano.

Cabe destacar que aún se desconoce el contenido de este encuentro, pero este diálogo hace parte de una estrategia en la que se busca mirar hacia dónde va el país y establecer unos mínimos acuerdos con las esferas que rodean a cada líder político y crear puentes entre otros sectores de oposición al gobierno entrante del primer presidente de izquierda en 200 años de vida republicana de Colombia.

Este tipo de reuniones, en especial la que se producirá este miércoles, intenta mandar un mensaje nacional de unidad y de reconciliación entre facciones que han estado enfrentadas por lo menos en las últimas dos décadas en Colombia, y en uno de los países más polarizados políticamente del continente americano.

Cabe destacar que, en un tuit del 23 de junio, el presidente electo, Gustavo Petro, llamó al dialogo y a la concertación de una reunión a Rodolfo Hernández y Álvaro Uribe:

“Simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, para que hablemos de temas de país”, escribió Gustavo Petro Urrego en esa red social.

Un día después, el exmandatario nacional dio a conocer - a través de un tuit también- que aceptaba la invitación a una reunión con el nuevo jefe de Estado en el marco del “acuerdo nacional” que adelanta Gustavo Petro con diferentes sectores de la política colombiana:

“Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”, escribió Álvaro Uribe en la red social.

El último encuentro fue entre su contrincante en las presidenciales, Rodolfo Hernández, quien manifestó que “empezó el cambio”, y el líder natural del partido Cambio Radical, German Vargas Lleras; de este última reunión se definía la postura de este movimiento político en el Congreso de la República, si se declaran como: partido de Gobierno, independientes o en oposición, lo que ayudaría a un más a Gustavo Petro a afianzar unas mayorías en el legislativo para adelantar los proyectos más ambiciosos que propuso en la campaña presidencial, aunque muchos hablan que deberá moderar sus declaraciones y propuestas para llegar a consensos con los parlamentarios y sus bancadas.

Cabe destacar que todos los partidos políticos que conforman el Congreso de la República de Colombia tienen como plazo hasta el 20 de julio para declarar públicamente la postura de los movimientos respecto al gobierno del presidente entrante Gustavo Petro Urrego.

