En vivo: se presenta el informe final de la Comisión de la Verdad

Y por fin llegó el día en que los colombianos conocieron el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Un trabajo que inició en 2018 y en el que se recolectan testimonios, documentos y relatos de más de 30.000 víctimas del conflicto armado en Colombia.

Uno de los aspectos a resaltar es que el documento no tendrá un carácter judicial ni penal por lo que no se señalaran personas que no estén previamente condenadas: “El Informe esclareció patrones y algunos casos generales, más no situaciones particulares o específicas. Dentro del documento sólo hay algunos casos, presentados como anexos, que alimentan la narrativa explicativa, analítica y contextual”, indicó la comisión encabezada por Francisco de Roux.

En el teatro Jorge Eliecer Gaitán, ubicado en la Carrera 7 # 22-47 de Bogotá, cerca de 4.000 personas presenciaron un acto histórico. Pues por primera vez en la historia de Colombia un órgano estatal reconstruye la memoria histórica del conflicto armado. Relatos de paramilitares, guerrilleros y miembros de la fuerza pública, dan vida propia de lo que fue la guerra en nuestro país.

Grandes personalidades de la vida política nacional hacen presencia en este evento. Entre ellas, Francia Márquez, vicepresidenta electa de Colombia, quien fue recibida por gritos de ‘si se pudo’, por parte de de los asistentes al evento, la mayoría, afrodescendientes e indígenas. Los senadores Aida Avella y Antonio Sanguino, también hacen parte del evento.

