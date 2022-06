Sofía Petro, hija del Presidente electo, se va del país nuevamente

El candidato presidencial, Gustavo Petro, se le ha visto acompañado por algunos de sus hijos a lo largo de la campaña electoral. Foto: @gustavopetrourrego

La hija del presidente Gustavo Petro Urrego, Sofia Petro, estuvo muy activa durante la campaña de su padre y se ha hecho reconocida por su posición feminista y a favor de los jóvenes. El momento en el que más resaltó fue cuando advirtió un posible estallido social en el país si su padre no ganaba las elecciones, algo que causó polémica y revuelo debido a que algunos sectores, contradictorios al Pacto Histórico, tildaron dichas declaraciones como una “amenaza”.

Con tan solo 20 años de edad, la joven Petro se apasiona al hablar de política y de las causas en las que cree, pero afirma que no le interesa ocupar cargos públicos ni ser congresista. No obstante, sí afirmó en una entrevista ante la Revista Semana que “soy una persona que no se puede quedar callada frente a las cosas que me molestan mucho y me parecen injustas”.

Actualmente, adelanta estudios en Ciencias Políticas en una universidad francesa y está a punto de culminarlos. De hecho, estaba en Colombia cumpliendo con sus prácticas profesionales en la campaña de su padre con el fin de poner a prueba los conocimientos que adquirió durante los últimos tres años. Por eso lo acompañó en algunos de sus recorridos por todo el país, pero ha llegado su momento de devolverse al viejo continente.

El hoy presidente está planeando sus vacaciones familiares en las que harán un recorrido por España, Italia y Francia; allí dejarán a Sofía instalada para retomar sus estudios universitarios.

Cabe mencionar que tal como le ha ocurrido a toda la familia Petro, Sofía ha recibido ataques y amenazas a lo largo de su vida, razón por la cual ha tenido que exiliarse fuera del país al igual que algunos de sus hermanos.

“Mi hermano Andrés está en el exilio; mi hermano Nicolás, en Barranquilla; mi otro hermano Nicolás, en Francia, Andrea también; todos en ciudades diferentes. La mayoría fuera del país porque es pesado quedarse aquí, con tanto peso en los hombros. Llevamos muy bien la relación y cuando nos vemos es la alegría más grande”, le contó a Semana.

No obstante, también dijo que le han reconocido su trabajo y coherencia política en los trabajos que ha hecho en distintos sectores.

Durante su estadía en Colombia, Sofía desarrolló diferentes proyectos personales, como su canal de YouTube “Conócelas”, en el que entrevista a una serie de lideresas sociales de Colombia que cuentan sus experiencias como gestoras sociales. Además, se describe a sí misma como una estudiante de Ciencias Políticas feminista y progresista. Toca batería, es bailarina y es apasionada por la poesía.

Por el momento, no ha definido su futuro, sin embargo, su madre, Verónica Alcocer le dijo la noche que su padre triunfó en las elecciones presidenciales: “Yo voy a estar si quieres ser presidenta, yo también te voy a apoyar”.

A través de sus redes sociales, la joven ha dejado ver que está en una relación amorosa. Según lo ha dicho el diario El Tiempo, su pareja es un joven nacido en Valencia, España, llamado Arnau Martí, y que la ha acompañado en varias ocasiones durante su estancia en Colombia.

Ambos se conocieron en 2019, meses antes de la pandemia de COVID-19, gracias a un amigo en común. El confinamiento que causó la emergencia producida por el virus los llevó a vivir juntos en el mismo apartamento en París y debido a que Martí también estudia Ciencias Políticas. Durante esos días se consolidó su relación y ya lleva dos años.

SEGUIR LEYENDO: