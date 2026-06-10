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Andrew Robertson, conmovido por la carta de la viuda de Diogo Jota: “Llevarás contigo también su sueño”

Rute Cardoso, la pareja del fallecido jugador portugués, le hizo llegar una carta al capitán de Escocia en la que dio a conocer el nivel de cercanía de ambos jugadores durante sus días en Liverpool

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Andrew Robertson vivió la clasificación de Escocia al Mundial 2026 con el recuerdo de Diogo Jota, su ex compañero en Liverpool - crédito Phil Noble/REUTERS
Andrew Robertson vivió la clasificación de Escocia al Mundial 2026 con el recuerdo de Diogo Jota, su ex compañero en Liverpool - crédito Phil Noble/REUTERS

La clasificación de Escocia al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 marcó una de las noches más emotivas en la carrera de Andrew Robertson, capitán de la selección y lateral del Liverpool FC que a partir de la próxima temporada se sumará a las filas del Tottenham Hotspur.

Aunque la alegría de disputar por primera vez una Copa del Mundo —sumado a que es la primera clasificación de la Tartan Army al certamen luego de 28 años— el futbolista escocés quedó marcado por el recuerdo de Diogo Jota, su ex compañero en el club inglés, fallecido en julio de 2025 en un accidente automovilístico.

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Jota, un habitual en las convocatorias del cuadro lusitano, aspiraba a participar de su primera Copa del Mundo. Sin embargo, una lesión en uno de sus gemelos lo apartó de Qatar 2022. Tras su muerte, el seleccionado nacional lo incluyó en la lista de convocados de manera póstuma.

Robertson afirmó que esta puede ser su última oportunidad de jugar un Mundial y recordó que hablaba con Diogo Jota sobre compartir ese sueño - crédito Caean Couto/IMAGN IMAGES
Robertson afirmó que esta puede ser su última oportunidad de jugar un Mundial y recordó que hablaba con Diogo Jota sobre compartir ese sueño - crédito Caean Couto/IMAGN IMAGES

Tras la victoria por 4-2 de Escocia ante Dinamarca en Hampden Park que les dio la clasificación, y en medio de los festejos, Robertson confesó ante la prensa que su mente permanecía ligada a la memoria de Jota, con el que desarrolló una estrecha relación durante sus años en Liverpool.

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“Sé que, por mi edad, esta podría ser mi última oportunidad en un Mundial. Hoy no he podido sacarme de la cabeza a mi amigo Diogo Jota. Hablamos mucho sobre ir al Mundial juntos. Sé que hoy me estará viendo sonreír. Me alegra mucho que todo haya terminado así“, manifestó el capitán durante la transmisión de BBC Sport.

En las últimas horas, la FIFA difundió un momento en el que Robertson leyó una carta escrita por la viuda de Jota, Rute Cardoso, en la que lo instó a disfrutar de la gran oportunidad que tenía de disputar el torneo.

La carta de Rute Cardoso a Robertson

La FIFA difundió una carta de Rute Cardoso en la que la viuda de Diogo Jota le pidió a Andrew Robertson que disfrutara el Mundial 2026 - crédito Paul Childs/Action Images via Reuters
La FIFA difundió una carta de Rute Cardoso en la que la viuda de Diogo Jota le pidió a Andrew Robertson que disfrutara el Mundial 2026 - crédito Paul Childs/Action Images via Reuters

“Andy, te escribo con el corazón lleno de nostalgia, gratitud y, sobre todo, orgullo. Diogo hablaba a menudo de ti, de la amistad que forjaron, de las batallas que libraron juntos, de los retos, de las risas, de las conversaciones sobre fútbol y sobre sueños. El Mundial era uno de esos sueños, un sueño que los dos alimentaron codo a codo, con la misma pasión con la que saltaban al campo.

Cuando escuché tus palabras y supe lo que sentiste aquel día en que Escocia se clasificó para el Mundial, tras tantos años de espera, me di cuenta de que Diogo nunca abandonó realmente el campo. Al alcanzar ese momento y asegurarte tu plaza en el Mundial, no irás solo. Llevarás contigo también su sueño.

Y cuando salgas al campo, sé que no serás solo tú quien salga. Diogo estará contigo en tus pensamientos, en tus pasos y en tu corazón. Así que hoy quiero darte las gracias.

Diogo Jota marcó 36 goles en 68 partidos con Portugal y ganó la Liga de las Naciones antes del accidente automovilístico que le costó la vida - crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Diogo Jota marcó 36 goles en 68 partidos con Portugal y ganó la Liga de las Naciones antes del accidente automovilístico que le costó la vida - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Gracias por no olvidarlo. Gracias por llevarlo contigo. Gracias por convertir el dolor de la pérdida en fuerza y en algo tan hermoso.

Así es como lo hacemos aquí en casa también, todos los días. Él estaría, y está, increíblemente orgulloso de ti. Disfruta ese sueño, Andy. Vívelo por ti y por él. Con amor, gratitud y todo mi apoyo".

A nivel internacional, Jota sumó 36 goles en 68 encuentros con la selección de Portugal, aportando en fases de clasificación y torneos bajo la conducción técnica de Roberto Martínez. Jota resultó ganador de la Liga de las Naciones con su país semanas antes del accidente automovilístico que provocó su fallecimiento.

Escocia iniciará su andadura en la Copa del Mundo ante Haití el próximo sábado 13 de junio en Foxborough, mientras que Portugal hará lo propio ante la República Democrática del Congo el 17 de junio en Houston. Previamente, jugarán su último amistoso ante Nigeria, el miércoles 10 de junio.

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