Selección Colombia: Hernán Pacheco reveló que Gustavo Puerta era individualista con el balón cuando llegó a Bogotá

Pacheco afirmó que le habían recomendado el fútbol de Puerta seis meses atrás de que lo llevara y que era un chico tímido cuando llegó, reservado y callado - crédito Infobae/Diego Suárez

Detrás del presente brillante que vive Gustavo Puerta con la selección Colombia y de su consolidación en el fútbol internacional, hay una historia de formación, correcciones y aprendizaje que pocos conocen. Uno de los hombres que más cerca estuvo de ese proceso fue Hernán Pacheco, quien fue el primer entrenador que tuvo Puerta en Bogotá F.C. y que le ayudó a encaminar la carrera del volante cuando apenas daba sus primeros pasos lejos de casa.

En conversación con Infobae Colombia, Pacheco recordó cómo fue la llegada del actual mediocampista de la Tricolor a Bogotá, cuando todavía era un joven con enormes condiciones técnicas, pero también con aspectos por corregir para dar el salto al fútbol profesional.

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“Yo fui quien lo trajo a Bogotá. En ese momento era director deportivo del club y me lo habían recomendado varios meses antes. Les pedí que esperaran un poco y finalmente lo trajimos entre diciembre y enero para observarlo más de cerca”, relató.

La primera impresión fue positiva. Entre varios futbolistas que llegaron a prueba, Puerta logró destacar rápidamente por características que llamaban la atención de los entrenadores. Aunque físicamente era un jugador de contextura delgada, tenía personalidad para pedir la pelota y participar constantemente en el juego.

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Pacheco aseguró que se reunirá con Gustavo Puerta en México, durante la cita mundialista. Su relación y comunicación es constante y permanece pendiente el uno del otro - crédito Infobae/Diego Suárez

Gustavo Puerta y su fortaleza mental

“Era un muchacho callado, no tímido, pero sí muy reservado. Jugaba como volante creativo y lo que más me gustaba era cómo pedía el balón. Siempre quería participar”, recordó Pacheco.

Sin embargo, el actual jugador de la selección Colombia también tenía defectos que podían convertirse en un obstáculo para su crecimiento. Uno de ellos era su exceso de individualismo dentro del campo, una característica que debió ser trabajada desde sus primeros meses en Bogotá.

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“Cuando llegó tenía algo que corregir. Agarraba la pelota en la mitad de la cancha y quería pasarse a todos los rivales. Era muy individualista”, explicó el formador.

Gustavo Puerta tuvo la primera convocatoria a una selección Colombia cuando llegó a la sub-20 y se convirtió en el capitán del selecto en el Sudamericano de la categoría - crédito AFP

Ese comportamiento, habitual en muchos futbolistas jóvenes que sobresalen en categorías menores gracias a su talento, comenzó a ser corregido mediante entrenamientos, seguimiento constante y orientación táctica. El objetivo era que entendiera mejor los momentos del partido y aprendiera a jugar para el equipo.

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Pacheco reconoció que el físico también generaba dudas entre algunos entrenadores. Su contextura menuda hacía que muchos no apostaran de inmediato por él. Sin embargo, quienes trabajaron cerca de Puerta detectaron algo diferente: una fortaleza mental y unas condiciones técnicas que compensaban cualquier desventaja física.

“Cualquier entrenador podía tener reservas por el físico que tenía cuando llegó, pero nosotros le hicimos seguimiento y confiamos en él. Sabíamos que tenía talento”, afirmó.

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Puerta recordó que uno de los sacrificios más grandes que ha hecho es perderse momentos especiales con su familia por estar formándose como futbolista profesional - crédito La Maquina/YouTube

La importancia de Martín Cardetti para Gustavo Puerta

Con el paso del tiempo, el joven volante comenzó a adaptarse a la vida en la capital. Cuando el proyecto deportivo tomó más forma y llegó el técnico Martín Cardetti, Puerta incluso pasó a vivir en un apartamento buscando que tuviera mejores condiciones para su desarrollo personal y deportivo.

Aquellos años de aprendizaje terminaron convirtiéndose en la base de una carrera que hoy lo tiene disputando un lugar en la selección Colombia y perfilándose como una de las piezas importantes para el futuro del combinado nacional.

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La relación entre maestro y alumno, además, se mantiene intacta. Pacheco reveló que sigue teniendo contacto frecuente con el futbolista y que incluso hablan sobre decisiones importantes relacionadas con su carrera profesional.

“Tenemos una muy buena relación. Me regaló una camiseta autografiada y seguimos hablando. No pude verlo cuando estuvo en Estados Unidos, pero espero encontrarme con él en México. Él me cuenta sobre sus proyectos y sobre los temas relacionados con posibles cambios de equipo”, comentó.

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Mientras observa con orgullo el crecimiento de uno de sus antiguos dirigidos, Pacheco continúa ligado al fútbol. Actualmente trabaja con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), administra el estadio Olaya Herrera y dirige el club Sporting Bethel, filial de Unión Magdalena.

Además, el experimentado entrenador no descarta regresar pronto al fútbol profesional. Tras dirigir ocho equipos en Colombia, conseguir ascensos y acumular experiencia internacional en Perú, ha recibido diferentes acercamientos para volver a los banquillos.

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“Han llegado algunas propuestas. Una de ellas fue la de Real Cartagena y ahora estoy a la expectativa de otras posibilidades. Seguimos trabajando y esperando una nueva oportunidad”, concluyó.