Fleteo en Normandía, Engativá: mujer denuncia seguimiento tras cambiar divisas y exige más presencia policial

En el video se observa el momento en que una mujer es interceptada por un hombre armado mientras esperaba ingresar a su conjunto en Normandía, Engativá, en medio de un presunto caso de fleteo. - crédito @PasaenBogota/X

Una ciudadana denunció haber sido víctima de un fleteo en el sector de Normandía, en la localidad de Engativá, cuando se disponía a ingresar a su conjunto residencial en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con su testimonio entregado al medio Citytv, el hecho ocurrió en inmediaciones de la avenida Boyacá con calle 53, mientras esperaba autorización de ingreso al conjunto. En ese momento, un hombre armado la habría abordado y la amenazó para despojarla de sus pertenencias.

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El monto hurtado, según la denuncia, asciende a cerca de nueve millones de pesos, además de un bolso y otros elementos personales.

Posible seguimiento tras cambio de divisas en el norte de Bogotá

La víctima señaló que el hecho no habría sido fortuito, sino que existiría la posibilidad de un seguimiento previo tras realizar un cambio de divisas en el norte de la ciudad.

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Según su relato al medio, el presunto agresor le hacía preguntas reiteradas sobre el dinero que llevaba consigo.

“Él me indicaba que si estaba escondiendo el dinero, que dónde lo tenía, porque yo venía de hacer una diligencia de cambiar unas divisas al norte de la ciudad; era como si él supiera de dónde venía”, indicó la mujer.

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Una mujer denunció haber sido víctima de un fleteo en el sector de Normandía, en el occidente de Bogotá, cuando fue interceptada por hombres armados al llegar a su residencia. - crédito captura de video

Cuatro presuntos delincuentes participaron en el hecho

La denunciante aseguró que el hombre que la intimidó no actuó solo. Según su versión, el asalto habría sido ejecutado por un grupo de cuatro personas distribuidas en dos motocicletas.

“Alcancé a ver que eran dos motos, venían realmente en total cuatro sujetos, cuatro ladrones y huyeron”, relató la víctima en declaraciones recogidas por Citytv.

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La coordinación entre los implicados habría facilitado la rápida huida del lugar tras cometer el hurto.

Amenazas durante el atraco: “¿Se quiere hacer matar?”

La mujer también describió el nivel de intimidación utilizado durante el asalto. En el momento en que intentó reaccionar, el presunto delincuente la habría amenazado directamente.

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“Cuando él vio que yo retrocedí me dijo: ‘¿Se quiere hacer matar?’ y trató de sacar el revólver que traía en la cintura”, señaló en la entrevista.

Debido a la amenaza con arma de fuego, la víctima aseguró que no tuvo alternativa distinta a entregar sus pertenencias para evitar resultar herida.

La mujer hizo llamado a reforzar la seguridad y el patrullaje policial en la zona debido al aumento de robos reportados por residentes del sector. - crédito captura de video

Inseguridad en el sector y llamados a mayor control policial

La denunciante afirmó que la percepción de inseguridad en el barrio ha aumentado, especialmente por la frecuencia de hurtos en la zona.

En su testimonio, expresó que los residentes deben estar constantemente alertas debido a los riesgos de robos en vía pública.

“Se ha vuelto un atracadero, o sea, te roban el celular, te roban el bolso. Tiene uno que tener ojos a toda hora porque se siente demasiado inseguro”, manifestó la mujer.

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Asimismo, señaló que los patrullajes policiales serían insuficientes para atender la situación de seguridad en este sector de Bogotá.

Piden esclarecer el caso y reforzar la seguridad en Engativá

La víctima insistió en la necesidad de que su caso sea investigado y que se refuerce la presencia de autoridades en el sector, especialmente en puntos cercanos a vías principales donde se facilita la huida de motocicletas.

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De acuerdo con su versión, el hecho no solo implicó la pérdida de dinero y pertenencias, sino también una afectación emocional derivada de la forma en que ocurrió el asalto.

El fleteo es un hurto en el que delincuentes siguen a personas que retiran o cambian dinero para robarlas mediante intimidación, usualmente con armas y motocicletas. - crédito Colprensa

Contexto de la modalidad de fleteo en Bogotá

El fleteo es una modalidad de hurto en la que delincuentes identifican a personas que han retirado o cambiado grandes sumas de dinero para posteriormente seguirlas y despojarlas de los recursos en lugares estratégicos.

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En este caso, la denuncia apunta a que la víctima habría sido seguida desde el momento en que realizó el cambio de divisas, lo que refuerza la hipótesis de una vigilancia previa por parte de los agresores.

Las autoridades no han emitido, por el momento, un pronunciamiento oficial sobre este hecho específico.