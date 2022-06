Video: Tatán Mejía contó cómo maneja a la gente tóxica que lo critica en sus redes sociales

Tatán Mejía contó cómo hace para sobrellevar las críticas en redes sociales. Foto tomada de @tatanmejia

Tatán Mejía se ha caracterizado en sus redes sociales por compartir su opinión sin temor alguna al qué dirán, logrando así llamar la atención de los millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram. Asimismo, las apariciones que tiene con su pareja, la modelo y presentadora Maleja Restrepo, han logrado demostrar que su familia está muy bien consolidada.

La pareja ha tenido divertidos momentos en sus redes sociales, así como junto a sus hijas han logrado protagonizar hechos que han llamado la atención de sus seguidores como motivarlas a superarse aprendiendo nuevas actividades, como ocurrió recientemente, cuando Guadalupe aprendió a manejar una de las motocicletas de Mejía utiliza para sus competencias de freestyle.

Sin embargo, este tipo de situaciones, al igual que ocurre con otras celebridades, da pie para que los internautas realicen críticas contra Mejía y su pareja, por la forma en la crían a sus hijas. Otros casos, las objeciones vienen por el hecho de que no comparten información de su vida privada, como es el caso del actor Carlos Torres.

En vista de esta situación, el paisa compartió con sus seguidores a través de la dinámica de Instagram ‘preguntas y respuestas’, la manera con la cual no se estresa con los comentarios que hacen los internautas, pues según expresó Mejía tiene tolerancia cero con la toxicidad de sus fanáticos.

“Yo tengo tolerancia cero a las redes sociales, un solo mal comentario bloqueo. Así lo manejo, tengo muchísima gente bloqueada”, expresó el artista lo que hace cuando un usuario se vuelve intenso con los malos apuntes. Todo parece indicar que el motocrossista no negocia su tranquilidad y por eso rechaza dicha acción.

Aquí puede ver la respuesta que entregó Tatán Mejía sobre lo que hace cuando sus seguidores lanzan algunas críticas:

El deportista bloquea a las personas que hacen malos comentarios en sus redes sociales

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ replicó la respuesta del experto en frestyle, donde superó las 49.000 reproducciones y supera los 600 likes. Algunos de los comentarios que han expresado los internautas, están de acuerdo con el deportista, ya que los ataques se han convertido en agresiones escritas para menospreciar el trabajo de otros.

Algunos de los más destacados son: “eso me encanta y así debe ser tus está bueno que la gente se meta a tus redes a destilar veneno y sus frustraciones”; “fuera con las malas vibras”; “así debe ser, que escupan el veneno en otro lado”, entre otros.

¿Cómo inició el noviazgo entre Tatán Mejía y Maleja Restrepo?

El martes 1 de marzo la presentadora compartió desde sus Historias en Instagram cómo fue que se dio ese punto de partida para comenzar un noviazgo con Mejía.

“Mi historia del cuadre se dio cuando un 27 de febrero de 2010, el día del cumpleaños de mi suegra... el caso es que estábamos inaugurando una manga y él ahí me pidió el cuadre, nosotros primero viajamos a Manizales, ese día salamos la cama de mis suegros… que vivían en Manizales y después nos fuimos a la Vaquería creo, la inauguración de la manga, y ya ahí se finiquitó todo, desde ahí arrancamos”.

En medio de su relato, la caleña no pudo evitar reír al rememorar un hecho en particular, aquel relacionado con ‘la salada de la cama’ de nada más y nada menos que de sus suegros. “El me pidió el cuadre después de salar la cama de mis suegros... suegritos esa cama se saló”, reiteró Restrepo.

