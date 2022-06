Lina Tejeiro tendría un nuevo enamorado y también es cantante: “No es marketing”

Lina Tejeiro y Juan Duque estarían sosteniendo una relación a escondidas, sin embargo, algunos aseguran que se trataría de una estrategia de marketing. Tomada de redes sociales @linatejeiro y @juanduque

Lina Tejeiro es una de las actrices que genera todo tipo de comentarios en redes sociales, no solo por su innegable belleza, sino además por las historias que giran en torno a su situación sentimental con Andy Rivera, a quien, según se refirió recientemente, no olvidaría fácilmente. Así mismo, ha sido relacionada en el pasado con los actores Carlos Torres y Sebastián Vega, sin embargo, esto no se ha confirmado.

Últimamente, la actriz despertó el interés de sus seguidores luego de que se publicaran una serie de imágenes en las que se veía una interacción bastante afectiva con un nuevo artista del género urbano, que, al parecer, le habría dedicado su más reciente lanzamiento musical.

En vista de esta situación, los seguidores de la pareja comenzaron a especular que la celebridad estaría entablando un nuevo interés sentimental por alguien y que estaría intentando ocultarlo para no generar una controversia como lo ocurrido con Andy Rivera –cuando intentaron entablar de nuevo su relación, que no prospero debido a las infidelidades del artista–.

El ‘nuevo enamorado’ de Tejeiro sería Juan Duque, quien compartió en sus redes sociales su primer sencillo e interpretando una parte del tema musical, el cual hace referencia a una ilusión que tiene el joven de una eventual oportunidad entre las dos personas.0

“Estoy loco por ti lo digo. Hablo mucho de ti conmigo, no lo dejemos para después que el tiempo se va… si no es en esta, en otra vida te voy a buscar”, se escucha que interpreta el cantante en lo que parece un show.

Una segunda prueba de un naciente romance entre los artistas fue una interacción entre los dos apunta de comentarios que cruzaron los famosos a través de sus perfiles oficiales de Instagram. Cuando la actriz envió el primer comentario, Duque respondió con un saludo muy formal.

Juan Duque y Lina Tejeiro estarían sosteniendo una relación. Tomada de Instagram @rechismes

“Lina Tejeiro, ¿cómo le va señora?”, escribió el artista, a lo que la colombiana le respondió: “Señorita, soy soltera y no tengo marido. Y respondiendo a su pregunta, me va muy bien”.

Sin embargo, los seguidores de los artistas comenzaron a especular que se trataría de una estrategia de marketing por el lanzamiento musical de Duque, pero el joven paisa respondió que no se trata algo planeado y todo lo contrario, que no basa su fama en polémicas o chismes.

“Nunca voy a enfocar mi marketing en una polémica o un chisme, eso me parece falta de creatividad y buscar el camino fácil. Todo lo que publico y canto es porque lo siento y me caracteriza la autenticidad. No, no es marketing” escribió el influencer en una de sus redes sociales.

Juan Duque aseguró que sus dedicatorias a Lina Tejeiro no son una estrategia de marketing como especulan en redes sociales. Tomada de Instagram @rechismes

Para agregarle más emoción a las interacciones de la llanera y el paisa, este volvió a comentar una de las fotografías de Tejeiro con unos emojis de caritas derritiéndose, a lo que ella respondió con otros con emojis de monitos tapándose los ojos y la boca, y una carita de apenada.

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ difundió las interacciones entre la presunta pareja. Algunos de los usuarios aprovecharon para aseguran que ya era hora de que a Lina le llegara una nueva oportunidad en el amor.

Algunos de los comentarios más destacados son: “ojalá y se hagan novios”; “oremos para que sea verdad”; “no sé ustedes, pero yo si quiero ver a Lina feliz y enamorada nuevamente”; “a él se le nota que le encanta Lina de verdad, verdad”; “no hay afán, pero él está como quiere”; “ella merece toda la felicidad”, entre otras.

SEGUIR LEYENDO: