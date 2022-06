“Es de la cosas más dolorosas que he vivido en la vida”, Mabel Moreno luego de que la picara una mantarraya

Mabel Moreno, actriz colombiana. Foto: Instagram @mabelmoreno1

El pasado 25 de junio Mabel Moreno dio una nueva vuelta al sol, la actriz cumplió 39 años de edad y los ha festejado de distintas formas. En primer lugar, algunos de sus amigos le hicieron una celebración anticipada en el que se reunieron en un apartamento y festejaron con toques muy mexicanos la vida de la colombiana. Al respecto, desde sus redes sociales Moreno escribió:

“Sin duda los amigos son un regalo de la vida … gracias por celebrarme y a ustedes gracias por acompañarme, sin duda alguna, soy muy afortunada”.

Así fue cómo Mabel Moreno celebró su cumpleaños

Vale la pena mencionar que esta celebración de su cumpleaños fue sorpresa, lo que seguramente hizo que todo fuera más emotivo para la actriz.

Empero, Mabel Moreno no solo celebró la fecha de su natalicio con fiesta, también lo hizo con un viaje a República Dominicana. Empero, más allá de todo lo que la actriz ha podido disfrutar de estos días en la playa, el mar y demás lugares que figuren en su agenda para visitar en este país, también pasó por una experiencia totalmente inesperada y dolorosa: la picó una mantarraya.

Entonces, desde sus Historias en Instagram relató lo que le había ocurrido: “... Dije: Ay, voy a aprovechar y me voy a meter al mar-... Me picó una mantarraya, quiero decirles que es de la cosas más dolorosas que he vivido en la vida, pero lo que hay que rescatar de toda esta historia es cómo se ha portado la gente de República Dominicana, ustedes no saben, en el hotel, la gente de la clínica, los doctores, de verdad, qué maravilla, qué gente tan especial la de República Dominicana”.

"Es uno de los peores dolores que he sentido en mi vida", Mabel Moreno luego de que la pícara una raya en el marco de su cumpleaños

A su vez, la actriz también publicó en sus InstaStories una fotografía desde el hospital, pero no quiso mostrar su herida. Por otro lado, desde este mismo espacio en la mencionada red social redactó: “Sobre mi paseo cumpleañero”, fue así cómo le dio vía libre a sus seguidores para que le hicieran llegar preguntas o comentarios con referencia a su viaje a República Dominicana en el marco de su cumpleaños.

Como era de esperarse, no pudo faltar quien le sacara a relucir su doloroso contacto con la mantarraya, interrogándola por en qué lugar de su cuerpo fue que la picó. Como respuesta, Mabel Moreno publicó una fotografía de su pie derecho con una venda.

Mabel Moreno picada por una mantarraya en el marco de su cumpleaños 39. Foto: Historias de Instagram @mabelmoreno1

Mabel Moreno reveló qué es lo primero que ve en un hombre

Entre las múltiples herramientas que ofrece Instagram para que los usuarios pongan en práctica diferentes dinámicas de interacción con sus seguidores, está aquella de ‘Hazme una pregunta’. Y, de hecho, en mayo pasado Mabel Moreno la quiso utilizar. De este modo, hubo un seguidor de la actriz que le manifestó su curiosidad por saber lo siguiente: “¿Qué es lo primero que ves en un hombre? La Verdad”.

Inmediatamente, Moreno tuvo muy clara su respuesta, para lo que fue muy concreta. Para la actriz lo más fundamental es la energía que fluya entre ambos.

Mabel Moreno confiesa qué es lo primero que ve en un hombre

