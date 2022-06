Denuncian irregularidades en la Secretaría de Integración Social de Bogotá

Más de 60 comedores están cerrados, pues los contratos se vencieron. Hasta agosto se normalizaría la atención.

Durante el mes de junio, en Bogotá se han registrado varias denuncias de personas que no han podido acceder a los servicios de comedores comunitarios, que no les han entregado los “bonos de alimentación”, incluso, jardines infantiles donde no se está cumpliendo con la entrega de la comida para los estudiantes. La lista de quejas es larga, pero, el tema ha detonado en protestas, tanto de la ciudadanía, como pronunciamientos desde el Concejo de la capital colombiana.

Por ejemplo, hace un par de semanas se vio una manifestación al frente de la sede de la Secretaría de Integración Social, las personas reclamaban que la alcaldía les había incumplido con las entregas del plan de alimentación; además, algunos aseguraron que retiraron a más de 10 mil personas con discapacidad de los programas.

Las quejas llegaron hasta el Concejo de Bogotá, donde la corporada de la Alianza Verde, Dora Lucía Bastidas Ubaté, ha denunciado las irregularidades de la Secretaría de Integración Social, puntualmente en los contratos que, según ella, se vencieron por lo que cerca de 24.800 personas están sin las coberturas alimentarias.

“A principio de año cambiaron la minuta en los jardines infantiles, no tenían proteína animal. Entonces la cambiaban por proteína vegetal, que dos porciones de queso para no dar ni pollo, ni pescado, ni carne. Eso pasó durante 15 días, a principio de año, algunas maestras tercerizadas de jardines, pues no les han pagado a tiempo. Por otro lado, desde mayo, (mayo y junio) empezaron a vencer los contratos de los comedores comunitarios, que también son convenios con ONGs que operan los comedores comunitarios. De esos comedores hay 64 en Bogotá, de esos, 62 ya están cerrados y otros cierran ahorita a principio de julio. Apenas empezaron el proceso para hacer una nueva adjudicación que operaría octubre, noviembre y diciembre”,

esto lo dijo Lucía Bastidas en diálogo con Infobae, agregando que desde que cerraron los comedores, a ninguna persona le han entregado ninguna comida, mercado o bono.

La solución, momentánea, según la concejal, es que le entregarán una “canasta alimentaria” a los 24.800 usuarios, la cual duraría unos 26 días, mientras se “normaliza” la contingencia. Pero, la crisis se agudizó por que el contrato de los bonos alimentarios, también se venció, dejando a unas 13 mil personas sin este beneficio, de las cuales la mayoría son adultos mayores o que tienen alguna discapacidad.

Dichos bonos cubrían 180 mil pesos, los cuales eran canjeables, pero, tampoco se están entregando. Hasta agosto les volverían a brindar esta ayuda, según le contestó la Secretaría de Integración Social a Infobae.

De hecho, la Secretaría de Integración Social, Margarita Bonilla, en el Concejo aseguró que estos bonos están financiados hasta julio, gracias al traslado de unos fondos de otras carteras, para tratar mitigar la contingencia. Incluso, reconoció que, si se cerraron los comedores, pero, que el problema ha sido encontrar la fuente de financiación.

Infobae se contactó con dicha entidad y aseguraron que no es un cierre, se da una suspensión en algunos de los comedores, mientras se surte el proceso de contratación, el cual operará los 108 comedores de toda la ciudad.

“La entidad se vio en la necesidad de volver a prestar la atención en condiciones de normalidad, por ello ya se publicó en SECOP II el proceso competitivo para brindar atención en 108 comedores comunitarios. Se espera que una buena cantidad de organizaciones sin ánimo de lucro se presenten a este proceso, para que así se aúnen esfuerzos y recursos para atender a la población beneficiaria de este servicio”.

El cronograma que compartió la secretaría da muestra que hasta ayer se aperturó la licitación. Hoy y hasta el miércoles, 29 de junio, los interesados en participar en el proceso deberán presentar “las observaciones”.

Compartido por la Secretaría de Integración Social.

Cómo lo señaló la concejal Lucía Bastidas, hasta agosto, puntualmente la primera semana de agosto, confirmó la secretaría, se normalizaría esta atención, por eso desde el martes se entregará un paquete alimentario, hasta que resuelvan dichas etapas contractuales.

“Siguiendo todas las reglas que rigen los procesos competitivos del Decreto 092 de 2017, se estima que la adjudicación de la contratación esté para la primera semana de agosto, no obstante, es de recalcar que, así como en los Comedores Comunitarios se suministra un aporte nutricional del 40%, la SDIS garantiza este aporte a través de paquetes alimentarios de una duración de 26 días y que también aporta el 40% del requerimiento de nutrientes que requiere una persona. Este paquete alimentario, cuya entrega iniciará a partir del martes de la próxima semana, se entregará mientras se surtan todas las etapas del proceso de contratación”.

Pero, precisamente estas irregularidades es lo que tienen bajo la lupa a esta entidad; la Contraloría Distrital aseguró que realizará una revisoría, con el fin de esclarecer porque no se está cumpliendo con la atención de estas personas, en condición de vulnerabilidad. Además de investigar por los bonos y los comedores comunitarios, se indagará por la situación del cuidado de los adultos mayores, puntualmente los que están en situación de calle.

El contralor auxiliar de la ciudad, Carlos Orlando Acuña, asegura que la visita auditará las condiciones de dichos contratos:

“Por orden del señor contralor de Bogotá, Julián Ruiz, se está adelantando una auditoría de desempeño frente a los comedores comunitarios, a fin de determinar las condiciones de su administración y operación, frente a la atención de más de 39.000 personas de la capital, y simultáneamente, para el tema de los bonos canjeables de alimentos, y la mezcla de usuarios en centros de atención. La Contraloría de Bogotá ha dado inicio a una visita fiscal que nos permitirá documentar lo que viene sucediendo, para determinar posibles hallazgos tanto fiscales como disciplinarios e incluso penales”.

Según el contralor, en un mes, como plazo máximo, se dará el resultado de las visitas, que aseguran demuestra la falta de planeación por parte de la entidad.

