Nevó en Bogotá

Foto tomada del Twitter de Juan Fraile.

Los climas extremos en Bogotá, sumada a la temporada invernal que vive Colombia desde finales del año pasado tienen en emergencia a todo el país. Pero, un particular hecho se está viendo en el sur de la capital. En la localidad donde queda el páramo del Sumapaz, luego de muchas décadas volvió a nevar.

A pesar de la disminución de las lluvias, muy leve, en Bogotá, el característico frio de la capital se intensificó en los últimos días, llegando a estar por debajo de los 10 grados centígrados, pues al parecer la nevada es la razón, o al menos un producto de la sensación térmica.

El particular fenómeno no ocurría hace 60 años.

Las imágenes no se veían hace unos 60 años, así lo aseguran los habitantes del sector, que quedaron atónitos por el particular hecho, teniendo en cuenta que en Colombia no son más de 10 puntos donde cae nieve. Principalmente en los nevados como: la Sierra Nevada de Santa Marta, la del Cocuy, el volcán Nevado del Ruíz, el de Santa Isabel, el del Tolima y del Huila.

Cabe resaltar, que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, durante el siglo XX en Colombia se perdieron 8 glaciares: Cisne, Quindío, Puracé, Pan de Azúcar, Sotará, Galeras, Cumbal y Chiles.

Los cálculos del IDEAM es que, en la última década, Colombia perdió 12,5 kilómetros cuadrados de terrenos glaciares, lo que se traduce en un 26 % del total registrado.

Lo curioso de este evento, muy llamativo para este territorio, es que es una muestra de lo que serán los próximos meses en la situación climatológica de la Región Andina y del resto del país. El problema es el fenómeno de la niña, que está generando un aumento inusitado de las precipitaciones.

Las imágenes que circulan por redes sociales registran este particular fenómeno. Video tomado de Twitter.

A pesar de la sensación de menos lluvias, el pronóstico meteorológico señala que volverán, incluso con mayor intensidad, hacia principios del mes de julio en el centro del país volverán los torrenciales aguaceros, que como señalamos anteriormente, no han parado desde finales del 2021.

Durante la madrugada del 24 de junio se registraron lluvias en 15 de los 32 departamentos de Colombia, de hecho, Magdalena, Sucre, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Chocó y Valle del Cauca registraron tormentas eléctricas.

El pronóstico para hoy no parece cambiar mucho; según el IDEAM:

“En horas de la tarde se espera que las lluvias se extiendan sobre el sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Santander, Boyacá Cundinamarca, Antioquia, eje cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, norte de Nariño, piedemonte Llanero, y amplios sectores de la Amazonía. En el archipiélago de San Andrés y Providencia son probables lluvias de variada intensidad durante toda la jornada”.

A esto se suma la emisión de la alerta roja en la cuenca del Río Sumapaz, por crecientes súbitas en este o sus afluentes, por lo que se le pide especial atención a: Ricaurte, Cabrera, Pandi, Melgar, Arbeláez y Silvania, municipios de Cundinamarca; además de Carmen de Apicalá, población del departamento del Tolima; por posibles crecientes súbitas, desbordamientos e inundaciones.

Además, hay 5 vías que en este momento se encuentran en emergencia por afectación de los deslizamientos de tierra, evento que también tiene en alerta a casi todo el país. En Nariño la vía Pasto - Mojarras, antes del aeropuerto de Chachagüí, la caída del Puente Los Higuerones, a la altura del kilómetro 41 + 500 tiene cierre total de esta carretera.

En el Cauca, la vía Mocoa - San Juan de Villalobos a la altura del kilómetro 33 + 800; en Antioquia en la vía Medellín - San Jerónimo en el sector conocido como La Aldea; en el departamento de Santander la vía Landázuri - Vélez, km 44, en el sector de Paloblanco y en Tolima, la vía Manizales - Fresno, en el kilómetro 46 + 080 tienen afectación o cierre total por deslizamientos.

