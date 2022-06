Video: Jenn Muriel respondió cómo se siente viviendo sola luego de terminar con Yeferson Cossio

Jenn Muriel, influencer colombiana. Foto: Instagram @jennmuriel

Han pasado algunas semanas desde que se conoció la noticia del final de la relación que sostenían Yeferson Cossio y Jenn Muriel, sin embargo, esta no fue la primera vez en la que la paisa terminaba con el influenciador, pues es recordado el episodio que protagonizó el influenciador con Aida Victoria Merlano y afirmó que en ese momento no tenía ninguna atadura amorosa.

Asimismo, la antioqueña ha destacado en su cuenta oficial de Instagram por las sensuales fotografías que comparte y en las que sus seguidores constantemente le recuerdan que es una gran persona que merece ser amada, debido a las emociones que despierta por su reciente regreso al “mercado del usado”.

“La verdad la pensé demasiado para venirles hablar de este tema porque yo ni siquiera debería dar explicaciones de mi vida personal. Siento que he sido muy real y transparente a través de esta pantalla hacia ustedes. Mi personalidad es muy tranquila, muy clamada, a mí no me gustan ni los chismes ni andar de showcitos en showcitos, o hablar mal de otras personas”, mencionó el pasado 14 de marzo.

Recientemente, Muriel habló con sus seguidores a través de sus ‘InstaStories’ y aprovechó para despejar algunas dudas acerca de lo que ha sentido después de haber terminado su relación con Cossio, y aseguró que la relación finalizó en buenos términos y que no se siente sola, pues cuenta con la compañía de sus perros.

“A menudo me preguntan que si no me siento mal por estar sola, por vivir sola… primero que nada vivo con varios perros, entonces no estoy sola y si se refieren a humanos, no, tampoco me siento mal, la verdad yo disfruto mucho mi propia compañía, de hecho me obligo a compartir con la sociedad porque yo me alejo mucho de la gente, yo disfruto mucho de la soledad también”, aseguró la famosa influenciadora.

Le puede interesar: Se alarga la temporada invernal en Bogotá, Ideam anunció hasta cuándo lloverá en la ciudad

Cabe resaltar que la influenciadora ha preferido mantenerse al margen de los comentarios que circulan en redes sociales y guardar silencio respecto a las declaraciones que entregó su expareja. Resultado de esto, se fue a descansar del tema en las playas de Santa Marta.

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de chismes ‘Rastreando Famosos’ se encargó de replicar el contenido que ya alcanza las 43.000 reproducciones con más de 1.000 likes. Entre los comentarios que han depositado los internautas aseguran que la paisa se ve mucho más hermosa que cuando compartía con Cossio.

Otros de las reacciones son: “es mejor reír para no estar diciendo algo de más”; “es mejor estar sola que mal acompañada, no dejes que nadie apague tu luz”; “la gente cree que estar solo es malo, pero no, estar solo te ayuda a conocerte más”; “vivir solo también es sabroso, no entiendo por qué les da tanto miedo la independencia”; “tan rico que es vivir solo y la gente se aterra por eso”, entre otros.

Aquí puede ver el contenido completo con la confesión de Jenn Muriel:

La influenciadora respondió por qué le gusta vivir sola y cómo se ha sentido en esta nueva faceta

Cabe recordar que el pasado 9 de junio el paisa confirmó su ruptura, aunque había prometido no hacerlo para que no se repitieran los malos comentarios que hicieron sus seguidores, quienes afirmaron que la primera vez que terminaron era una estrategia de marketing. En ese momento, Cossio reveló que prefirió hablar para dar por finalizado el tema y que no le preguntaran en sus redes sociales por el motivo.

SEGUIR LEYENDO: