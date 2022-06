Marbelle si se va, pero a trabajar... tendría oferta en el exterior para impulsar su carrera

Marbelle, cantante colombiana. Foto: Colprensa

Luego del triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 19 de junio, mucho se ha hablado de la cantante de tecnocarrilera Marbelle, que durante la campaña se mantuvo muy crítica con el candidato del Pacto Histórico e incluso manifestó que si ganaba se marcharía del país.

De hecho, la actriz Margarita Rosa de Francisco, muy activa en redes a favor de Petro y que ha entrado en discusiones, quiso mandarle un mensaje reconciliador a la cantante tras el triunfo del candidato, pero ella la trató de hipócrita y reiteró que “no hay posibilidad de que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir”.

La cantante y la actriz entraron en polémica por el triunfo de Petro en las elecciones

Muchos internautas a través de las redes sociales le han querido “cobrar” dichas declaraciones mediante burlas y pidiéndole que se vaya. Incluso, se creó un grupo en Facebook denominado “Despedida de Marbell” que contó con más de 74 mil asistentes y puso una fecha tentativa para su salida: 20 de junio a las 4 de la tarde.

Además de todo, la influenciadora Epa Colombia se sumó a las burlas a través de sus historias de Instagram, y la famosa aerolínea de bajo costo ‘Viva Air’ publicó un Tweet en el que se puede leer: “¿Será que Marbelle está pensando cuál de nuestros destinos internacionales visitar primero? Lima, Miami, Buenos Aires, São Paulo, Punta Cana, Ciudad de México, Orlando, Cusco, Cancún. Todos a súper bajo costo en vivaair.com”.

Sin embargo, no todo fueron burlas en contra de la artista. La periodista y directora de Semana, Vicky Dávila, la defendió, afirmando que: “Marbelle no se tiene que ir para ninguna parte. Ella tiene tanto derecho, como cualquier petrista, a vivir en su país, con su familia y en su casa. Ya pasó la campaña. Déjenla en paz. Las bodegas, ya párenla. El petrismo Insultó mucho en campaña y generó reacciones, ya no más.”

La respuesta de la cantante frente a todo esto es que no se iría de Colombia, al menos por el momento. Hace poco, mediante su cuenta de Twitter decidió compartir un video que ella misma tituló como “comunicado oficial” en el que un joven decía: “Si a mí me da la pe… hijue… gana me quedo aquí. Porque mi cuerpo es mío para yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía, todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”.

No obstante, parece que sí es muy posible que Marbelle deje el país por cuenta de una tentadora oferta de trabajo que le habría llegado desde el exterior. Así lo aseguró Graciela Torres, más conocida como La negra candela:

“Nos enteramos de que tiene una invitación de unos empresarios internacionales para hacer una gira de conciertos fuera de nuestro país. Ella ha vuelto a reunir a su equipo de trabajo, que estaba disuelto por los últimos acontecimientos, y seguramente se marchará a cantar, lo que es su verdadera profesión”, dijo la periodista vallecaucana del entretenimiento.

Además, añadió que desde México la estarían buscando para impulsar su carrera musical:

“Nos enteramos de muy buena fuente que unos empresarios mexicanos estaban buscando a una cantante del mismo perfil de Jenny Rivera, para impulsarla dentro del folclor mexicano, en reemplazo de esta señora que falleció en un trágico accidente con 43 años de edad”.

Finalmente, Torres concluyó diciendo que la cantante ha adquirido mucha notoriedad en redes por sus comentarios durante la campaña electoral en contra de Gustavo Petro, y que por ese motivo sí podría marcharse:

“Como ahora Marbelle está tan nombrada en las redes sociales, especialmente, están pensando en volver con el proyecto. Ya que nadie ha llenado el vacío que dejó Jenny Rivera. A Marbelle no le hace ninguna gracia quedarse en Colombia, aguantando lo que está pasando, y sí irse a triunfar a México. Marbelle, al parecer, sí se va, pero a trabajar”.

