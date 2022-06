Estas son las carreras que le quedan en Europa al Colombia Tierra de Atletas tras el Giro sub 23

Luis Cely director del Colombia Tierra de Atletas. Foto: Twitter de Luis Cely

La escuadra Colombia Tierra de Atletas se alista para continuar con su calendario en el territorio europeo, tras haber estado en el Giro de Italia sub 23, además de otras competencias, destacando más en unas que en otras. El objetivo del equipo durante su estadía, sobretodo en Italia, ha sido que los jóvenes corredores logren adquirir experiencia.

Luego de haber tenido una participación discreta en el ‘Giro Baby’, el Colombia Tierra de Atletas pondrá su alineación para las pruebas: Giro del Veneto Sub-23 el 27 de junio, el Giro del Medio Brenta que se realizará el día 3 de julio y finalmente el Giro Della Valle D’Aosta Mont Blanc que irá del 13 al 17 de julio, dando por concluido así sus compromisos deportivos en Italia.

El grupo de 10 corredores que viajaron han tenido la posibilidad, además, de estar en otras rondas como Strade Bianchi Di Romagna, Coppa Della Pace – Trofeo F.Lli Anelliel, Giro dell Apenninno y el Trofeo Citta Di Meldola -GP AWC Event. En algunas competencias han podido estar entre los mejores pedalistas peleando la general, aunque nno lo han conseguido.

Las competencias que vienen en los próximos días tendrán algunos componentes que les podría venir bien a los ciclistas, para poder intentar destacar de cara a una victoria o bien para seguir creciendo deportivamente pensando en un próximo regreso más competitivo.

Si bien el ciclismo colombiano es reconocido en el mundo, las categorías sub 23 siguen cultivando a todo tipo de corredores por parte de los cafeteros, pues en esta gira se ha podido ver a corredores con diferentes características lograr un buen rendimiento, más allá de la escalada, por la que se les reconoce a varios ciclistas colombianos.

La lista de pedalistas no ha cambiando para las carreras que quedan, siendo Jeisson Casallas a quien mejor se le ha visto durante el Giro de Italia sub 23. En el grupo se encuentran: Edgar Andrés Pinzón, Frank Flórez, Brayan Molano, Johan Alejandro Ramírez, Andrés Mancipe, Fredy Ávila, Brayan Vargas y David Rico quien hace poco se les unió al equipo tras haber hecho una gran Vuelta a Colombia en donde ganó la camiseta de mejor corredor sub 23 y conservó la camiseta de líder de la general por algunas etapas, mostrándose en grandes condiciones para las jornadas más duras de montaña.

La cantera que se forja en Colombia podría llamar la atención de los equipos europeos para el 2023, por lo que hacer un buen papel en cada competencia podría ser también una vitrina importante para que los ciclistas cumplan su suelo de correr en el viejo continente con alguna escuadra del máximo nivel, aspirando de paso, a poder estar en las pruebas más importantes del mundo junto a grandes corredores.

