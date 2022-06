“No vamos a cambiar la estratificación”, Claudia López reiteró que no habrá variación en la clasificación de los predios en Bogotá

El concejal por el partido Cambio Radical, Rolando González, denunció el cambio en la metodología de la estratificación de Bogotá pasaría del estado 3 al 4 y del 4 al 5, afectando 400.000 predios de los estratos 5 y 6. La alcaldesa Claudia López desmintió este hecho.

A través de su cuenta de Twitter, López pronunció que, “es la segunda vez que tenemos que desmentir al concejal. Que haga política con propuestas, no con miedo. No vamos a cambiar la estratificación, lo cual ni siquiera depende de Bogotá sino de la Nación”.

Además, la mandataria agregó que hasta el final de su gobierno la estratificación vigente se mantendrá, a pesar de que esto no depende de la administración Distrital sino de la Nación.

Fue propuesto con base en que en Bogotá hay más de dos millones de familias reciben subsidios por diversos conceptos, principalmente de servicios públicos, pes muchos de los ciudadanos no deberían tener esta ayuda porque sus ingresos y condiciones de vida no corresponden con el estrato en el cual habitan.

Por su parte, la Secretaría de Planeación reiteró que la administración actual no ha considerado un ajuste y que no existen las condiciones económicas, “tres veces hemos tomado con la alcaldesa, en su oficina, la decisión firme de no avanzar con esta metodología hasta que no existan las condiciones de capacidad de pago”, señaló María Mercedes Jaramillo, secretaria de Planeación.

La funcionaria aseguró además a los concejales que las últimas tres administraciones distritales “han explorado la necesidad de un cambio metodológico”, a fin de corregir los “errores de inclusión y exclusión” de inmuebles generados con el actual modelo.

Mencionó también que si bien Bogotá tiene las herramientas para hacerlo, a través de la nueva metodología que en 2021 le entregó el Dane, en este momento “no están dadas las condiciones económicas ni macroeconómicas” para “pedirles un ajuste o un esfuerzo adicional a los bogotanos”.

Esta denuncia del concejal González escaló hasta debatirse en el Concejo Distrital, donde se escucharon las voces tanto a cabildantes como a funcionarios del Distrito, llegaron a la conclusión de que no es el momento para hacer los ajustes necesarios debido a la coyuntura que vive la capital del país.

De acuerdo con el Cabildo Distrital, aunque los lineamientos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para cambiar los estratos ofrecen ventajas para la ciudad. Estos cambios en la fase de reactivación económica por la cual atraviesa la ciudad puede generar un impacto social en las familias de la capital.

Cabe resaltar que, la concejala por el partido verde Mafe Rojas, había señalado que es mejor adoptar una medida preventiva de no hacer los cambios sugeridos por los expertos hasta adelantar una evaluación de fondo, ya que hacer ajustes sin su debido análisis impactaría a familias que sí necesitan de los subsidios.

“Se debe revisar los colados de los estratos 1, 2 y 3. También tenemos pobreza oculta, y para hacer justicia debemos estar atentos a estos temas. El enfoque debemos llevarlo a la individualidad de cada hogar”, expuso el concejal Libardo Asprilla.

