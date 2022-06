Mábel Lara le pidió a Juan Manuel Galán que el Nuevo Liberalismo no se declare “independiente” frente al gobierno de Gustavo Petro

Mábel Lara pide que el Nuevo Liberalismo revise su posición de independencia frente a Gustavo Petro. Foto: Campaña Galán.

Luego de que el partido de los hermanos Galán, el Nuevo Liberalismo, se declarara en independencia frente al entrante gobierno del presidente electo Gustavo Petro, la excandidata al Senado y periodista Mábel Lara le pidió a las directivas de la colectividad que replanteen su posición.

En esa línea, a través de una carta enviada a Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, la también presentadora le pidió reconocer el impacto que había tenido el triunfo de Petro y Francia Márquez en las urnas y por eso, junto a otros 16 militantes de esa colectividad, le insistieron a su jefe político cambiar de opinión.

“El triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez plantea una nueva realidad política de perfiles inéditos en Colombia. Las pasadas no fueron unas elecciones para cambiar el gobierno, fueron para cambiar el país”, señalan los excandidatos al Congreso por la señala colectividad.

Además, le solicitaron al hijo mayor del excandidato presidencial asesinado Luis Garlos Galán que deje sus diferencias con el nuevo jefe de Estado y abra “un diálogo franco, respetuoso y estable con la nueva administración”. Para lograr ese cometido, la hoy aliada política de Gustavo Petro le hizo la siguiente proposición a Juan Manuel Galán.

“Proponemos adoptar una solicitud colaborativa y solidaria, y marcarles distancia a quienes desde ya buscan ponerle freno de mano al cambio social, político y económico”, agregó.

En apartes finales, los firmantes exhortan al Nuevo Liberalismo a que se unan a lo que llamaron “las grandes transformaciones” que supuestamente liderarán Gustavo Petro y Francia Márquez. Además, Mábel Lara escribió en el trino donde compartió la carta que “volvía a tocar la puerta” para que Galán accediera a cambiar de posición, luego de que él mismo le pidió que no se saliera del partido tras quemarse en las pasadas elecciones legislativas.

“Tal cual como me lo pidió Juan Manuel Galán me he mantenido en el Nuevo Liberalismo porque sigo creyendo viable la construcción de un partido que sume al cambio social de la mano de las banderas de Luis Carlos Galán. Varios de nosotros volvemos a tocar la puerta”, trinó con la siguiente carta que también está firmada por Humberto Díez, Juan Manuel Lozano, Wilson Villegas, Carlos Díaz, Guillermo Pérez, Yitcy Becerra, Jaime Gutiérrez, Rubén Darío Garay, Diego García, Lisseth Vera, Yolanda Perea, Gloria Peña, Miguel Gutiérrez, Diego Rivera y Ginna Potes.

Cabe recordar que en las pasadas elecciones presidenciales, el Nuevo Liberalismo decidió apoyar a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. Sin embargo, luego de que este perdió ante Petro, Juan Manuel Galán, jefe de ese partido, anunció que sería independiente frente al gobierno electo. No obstante, le hizo algunas peticiones.

El pasado lunes 20 de junio el presidente del Nuevo Liberalismo volvió a reportarse mediante su cuenta de Twitter y aseguró que la jornada electoral fue una “victoria de la democracia colombiana y de sus instituciones electorales”. Por otra parte, aprovechó para remarcarle unos retos “colosales” al presidente electo de Colombia, quien, recordemos, se posesionará el próximo 7 de agosto, fecha en la cual se conmemora la Batalla de Boyacá.

1. La construcción de un “diálogo nacional” que impulse el proceso de paz y que “nos saque de la polarización”.

2. Un llamado a un gobierno que tenga una “estrategia integral de drogas” a través de la regulación.

3. Tener respeto con los 10.580.412 colombianos que votaron por Rodolfo Hernández, apartándolos de la polarización y gobernando “para todos”.

4. Que los integrantes del Pacto Histórico aprueben en el Congreso reformas contra la corrupción “por convicción y no por cupos indicativos (mermelada)”.

Cabe recordar que, antes del desarrollo de los comicios del 19 de junio, Galán fue crítico con la campaña de Petro y sus simpatizantes. En primer lugar puntualizó que había recibido “una avalancha de injurias, calumnias, difamaciones e insultos”, y remarcó que tanto él como su hermano Carlos Fernando Galán, así como el nombre de su padre, Luis Carlos Galán, ha sido “enrostrado en todas las formas. (...). Curiosamente los ataques de Gustavo Petro y sus bodegas coinciden exactamente con los que durante años nos ha hecho el uribismo”.

