Retienen en Colombia a cuatro objetivos de alto valor requeridos por Chile y EE. UU.: eran buscados por homicidio, tráfico de estupefacientes y explotación sexual

Se muestra a personas, hombres y mujeres, siendo retenidas, algunas con esposas, y a agentes revisando documentos. La operación conjunta de Dijín e Interpol resultó en la detención de cuatro objetivos de alto valor, requeridos por Chile y Estados Unidos -{ crédito Policía Nacional/Dijín

Un reciente golpe coordinado entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Fiscalía General dejó como resultado la captura de cuatro personas buscadas por delitos graves en Chile y Estados Unidos. Las detenciones se realizaron en los últimos tres días en distintos puntos del país.

Entre los capturados figura Jaison Andrés Espinosa Clavijo, que fue localizado en La Tebaida, Quindío. Espinosa, de nacionalidad colombiana, es solicitado por la justicia chilena por homicidio calificado y porte ilegal de arma de fuego. Las investigaciones lo vinculan con un asesinato ocurrido en marzo de 2025, donde la víctima resultó muerta por disparos de arma de fuego.

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La operación también incluyó la detención de Verónica Cardona Morales en Pereira, Risaralda. Según las autoridades chilenas, Cardona integraba una sofisticada red dedicada al tráfico de drogas. Se le atribuye la coordinación del envío de aproximadamente 100 kilogramos de ketamina desde Perú hacia Chile, utilizando rutas transnacionales para introducir la sustancia sintética.

El reciente golpe coordinado entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Fiscalía General dejó como resultado la captura de cuatro personas buscadas por delitos graves en Chile y Estados Unidos - crédito Policía Nacional/Dijín

Por otra parte, Rodger Saunders, ciudadano de Las Bahamas, fue capturado en el aeropuerto de Palmira, Valle del Cauca. Las autoridades de Estados Unidos lo requieren por su presunta participación en el tráfico internacional de drogas, específicamente por coordinar envíos marítimos de estupefacientes desde su país de origen hacia el estado de Florida.

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En Bugalagrande, Valle del Cauca, se produjo la retención de Luz Miryam Grillo Henao, que enfrenta cargos en Chile por trata de personas con fines de explotación sexual, asociación ilícita y lavado de activos. Las investigaciones la identifican como presunta cabecilla de un clan familiar dedicado a captar mujeres y explotarlas sexualmente en locales clandestinos de Antofagasta.

La Dijín, junto a Interpol y la Fiscalía, confirmó que los cuatro detenidos ya han sido entregados a las autoridades competentes. Ahora, se encuentran a la espera de los trámites judiciales necesarios para que se concrete su extradición o, en su defecto, su expulsión del país.

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De acuerdo con la información proporcionada, las capturas se lograron gracias a labores de inteligencia y a la colaboración estrecha con agencias extranjeras, lo que refuerza la importancia de los mecanismos de cooperación en la lucha contra delitos transnacionales como el homicidio, el tráfico de drogas y la trata de personas.

La Dijín, junto a Interpol y la Fiscalía, confirmó que los cuatro detenidos ya han sido entregados a las autoridades competentes. Ahora, se encuentran a la espera de los trámites judiciales necesarios para que se concrete su extradición o, en su defecto, su expulsión del país - crédito Policía NAcional/Dijín

Extraditaron a cinco colombianos a Estados Unidos por narcotráfico

El traslado de cinco narcotraficantes colombianos a Estados Unidos marca un golpe para las organizaciones criminales que operan entre ambos continentes. La operación, coordinada por la OCN Interpol Colombia, removió de la escena a actores con conexiones directas en el tráfico internacional de cocaína y la protección de estructuras como el Clan del Golfo.

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El jueves 8 de mayo de 2026, las autoridades colombianas escoltaron a los capturados en un vuelo chárter desde el complejo aéreo de Bogotá hasta territorio estadounidense. Los procedimientos de extradición respondieron a solicitudes de la Corte para el Distrito Este de Texas, que presentó cargos por tráfico y fabricación de estupefacientes, además de concierto para delinquir.

Entre los extraditados destacan perfiles como Jaider Díaz Carabalí, alias El Papá. Reportes policiales vinculan con el liderazgo de una estructura criminal con influencia en el Pacífico y Urabá. Esta red, bajo la protección de una facción del Clan del Golfo, habría incorporado a exfutbolistas en tareas de acopio y transporte de droga. Durante el seguimiento a sus actividades, las autoridades lograron incautar más de 1,5 toneladas de cocaína en un periodo de cuatro años.

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Un grupo de cinco narcotraficantes colombianos fue extraditado a Estados Unidos en una operación coordinada por la OCN Interpol Colombia - crédito Policía Nacional/Interpol

La lista de extraditados incluye también a Adrián Nolberto Caicedo Villareal, conocido como “El Obispo”. Las investigaciones sostienen que utilizaba resguardos indígenas en Cauca y Nariño para instalar laboratorios clandestinos y establecer rutas de acopio, aprovechando su origen étnico para sortear controles policiales. Coordinaba envíos de droga en lanchas rápidas con destino a Centroamérica, según los informes oficiales.

Otra figura señalada es Alfonso Meléndez Ballesteros, alias Poncho. La policía lo identifica como responsable de simular actividades ganaderas en Norte de Santander y Antioquia mientras acopiaba cocaína. Además, se le atribuye el cobro de “vacunas” a otros grupos criminales que utilizaban las rutas de salida de droga bajo la supervisión de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo.

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Enisberto José Maestre Fernández, abogado de profesión, enfrentará cargos ante la justicia estadounidense por obstrucción a la justicia y concierto para delinquir. Las autoridades judiciales lo señalan como parte de la red dedicada a facilitar operaciones ilícitas y encubrimientos legales.

El quinto extraditado, Jairo León Gómez Urrego, está directamente relacionado con el envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. La justicia federal lo requiere para enfrentar un juicio por su presunta participación en la logística y coordinación de alijos que cruzaron fronteras.

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