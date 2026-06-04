Colombia

María Elvira Salazar pidió al gobierno de Estados Unidos cancelar visas de quienes cometan fraude electoral en Colombia: “Es un mensaje muy claro”

La congresista de Estados Unidos pidió medidas estrictas para quienes participen en fraude durante la segunda vuelta presidencial colombiana, prevista para el 21 de junio de 2026

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María Elvira Salazar propuso castigos ejemplares a quienes alteren la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito Marco Bello/REUTERS
María Elvira Salazar propuso castigos ejemplares a quienes alteren la segunda vuelta presidencial en Colombia - crédito Marco Bello/REUTERS

Una reciente sesión en el Congreso de Estados Unidos centró la atención en la situación electoral de Colombia, luego de la intervención de María Elvira Salazar, representante del Estado de Florida.

La legisladora planteó la posibilidad de aplicar sanciones estrictas a cualquier persona involucrada en fraude durante la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio. Su propuesta incluyó la sugerencia de cancelar visados estadounidenses y sumar a posibles implicados a la conocida Lista Clinton de la OFAC.

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En la audiencia, Salazar dirigió una pregunta directa al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre si Washington está dispuesto a imponer estas sanciones en caso de detectarse irregularidades electorales.

La congresista manifestó: “Necesitamos enviar un mensaje a los colombianos de que necesitan elecciones libres y justas”. Solicitó además, medidas como la cancelación de visas tanto a involucrados como a familiares.

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María Elvira Salazar lanzó fuerte advertencia para quienes cometan fraude electoral el 21 de junio - crédito Elizabeth Frantz/REUTERS
María Elvira Salazar lanzó fuerte advertencia para quienes cometan fraude electoral el 21 de junio - crédito Elizabeth Frantz/REUTERS

¿Estamos preparados para decir que quienes participen en ese tipo de proceso de fraude, podemos sancionarlos con sanciones de la OFAC, podemos cancelar sus visas a ellos y sus familiares?”, planteó en la sala.

El secretario de Estado respondió que el gobierno estadounidense será “muy firme para garantizar elecciones libres y justas en Colombia”, aunque evitó detallar acciones concretas.

Fuera del recinto, la congresista Salazar precisó que los sancionados podrían enfrentar la confiscación de bienes en Estados Unidos. “Ahí está la lista de la OFAC, ahí está la lista de los visados y ellos y sus familias”, detalló, subrayando la gravedad de las consecuencias que podrían afrontar quienes participen en fraude. “Es un mensaje muy claro. Que dejen que la democracia colombiana se manifieste”, concluyó.

La discusión ocurre en un contexto marcado por la polarización. Recientemente, el presidente Donald Trump expresó su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella, quien en los últimos días criticó con dureza a Gustavo Petro, acusándolo de buscar manipular el proceso electoral por el presidente no reconocer los resultados electorales del 31 de mayo .

En uno de sus trinos, De la Espriella afirmó: “Hoy finaliza, sin irregularidades ni señales de fraude, el 100% del escrutinio de las elecciones del 31 de mayo. Exijo al presidente Gustavo Petro y a su obediente candidato Iván Cepeda que reconozcan los resultados y respeten la voluntad del pueblo colombiano”.

Gustavo Petro afirmó que hubo fraude electoral en las elecciones de la primera vuelta donde Abelardo de la Espriella salió vencedor - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters
Gustavo Petro afirmó que hubo fraude electoral en las elecciones de la primera vuelta donde Abelardo de la Espriella salió vencedor - crédito Sergio Reyes/AP - Luisa González/Reuters

Esto dijo la Registraduría sobre señalamientos de Gustavo Petro sobre las elecciones del 31 de mayo

El proceso electoral colombiano avanzó hacia su etapa final tras la culminación del escrutinio de las votaciones presidenciales, realizado en el 100% de las mesas por parte de los jueces de la República.

Según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil, las reclamaciones presentadas durante la jornada no superaron el 0,7% del total, cifra que refleja, en palabras de la entidad, “un proceso gestionado de manera íntegra, transparente y rigurosa”.

El registrador nacional, Hernán Penagos, resaltó la eficiencia y el orden con los que se desarrolló la labor de las cerca de 3.000 comisiones escrutadoras instaladas a lo largo del territorio nacional.

El escrutinio se llevó a cabo de manera eficiente y sin contratiempos”, afirmó Penagos, quien además agradeció el compromiso de los jueces de la República en la consolidación de los resultados, tanto a nivel nacional como en el exterior.

Registraduría destacó transparencia en el escrutinio de las presidenciales - crédito Registraduría
Registraduría destacó transparencia en el escrutinio de las presidenciales - crédito Registraduría

La Registraduría reiteró la invitación a las organizaciones políticas, entes de control y misiones de observación electoral para que participen en una jornada informativa en la sede central de la entidad. Allí, podrán consultar de forma clara y detallada la información sobre puestos y mesas de votación que fue puesta a disposición de los auditores de los partidos políticos el pasado 26 de mayo. “Se trata de un ejercicio de absoluta transparencia”, enfatizó Penagos.

La entidad también confirmó que la planeación y organización de la segunda vuelta presidencial avanzan según lo previsto. El proceso electoral en el exterior dará inicio el lunes 15 de junio, mientras que en Colombia se desarrollará el domingo 21.

El registrador nacional reiteró el compromiso de la institución con el cumplimiento de todas las garantías electorales y la participación de los diferentes actores en la vigilancia del proceso.

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