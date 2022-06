Juan Manuel Galán criticó la candidatura del Pacto Histórico: “Es imposible creer que quienes se ensalzan en el dolor ajeno representen ‘vivir sabroso’”

El precandidato del Nuevo Liberalismo busca ganar la consulta del próximo 13 de marzo para ser el candidato único de la Coalición Centro Esperanza. Foto: Colprensa

A lo largo de la jornada electoral que se lleva a cabo este 19 de junio, los colombianos podrán ejercer su derecho al voto y escoger entre los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Gustavo Petro para ser el mandatario de Colombia por los próximos cuatro años. Las campañas electorales llegaron a su fin pero dejaron varias polémicas y a varias figuras políticas involucradas en estas, como es el caso de Juan Manuel Galán, quien fue criticado por algunos sectores políticos por la decisión de apoyar al candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Juan Manuel Galán, quien fue precandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, apoyó al candidato Sergio Fajardo en la primera vuelta, sin embargo, el exgobernante de Antioquia terminó en el cuarto lugar tras sumar 885.268 votos y siendo superado por Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez. En segunda vuelta, el líder del Nuevo Liberalismo manifestó su apoyo en la campaña del ingeniero.

El político manifestó en sus redes sociales que durante esta campaña electoral ha recibido, “una avalancha de injurias, calumnias difamaciones e insultos” y afirmó que tanto él, como su hermano Carlos Fernando Galán, así como el nombre de su padre, Luis Carlos Galán, ha sido “enrostrado en todas las formas” y afirmó que, “curiosamente los ataques de Gustavo Petro y sus bodegas coinciden exactamente con los que durante años nos ha hecho el uribismo”.

Juan Manuel Galán señaló que, “algunos afirman en su lógica que somos unos delfines afortunados porque nos asesinaron a mi papá y hemos vivido de su recuerdo. Perder a mi papá por la violencia que han sufrido también casi diez millones de víctimas en este país nunca dejará de doler, como duele, no lo niego, que utilicen su nombre e imagen para agredirnos. Sin embargo, la lección más importante que he recibido en la vida fue gracias a su sacrificio. Aprendí que frente al dolor más fuerte que se puede sentir, el del alma y el corazón, uno tiene dos caminos: 1. La amargura, resentimiento, frustración, odio perpetuo o 2. Tomar la decisión de convertir el dolor en fortaleza. Yo decidí escoger el segundo camino. No es que sea masoquista y disfrute el dolor, para nada. Pero aprendí a encontrar fortaleza en el dolor.

También se refirió a los ataques que ha recibido por parte de Gustavo Petro y de algunos miembros y seguidores del Pacto Histórico, es por eso que afirma que, “Es imposible para mi creer que quienes se ensalzan en el dolor ajeno, representen “la vida”, “la paz”, “la humanidad”, “el cambio”. El cambio no es un eslogan de “pacto histórico”, “vivir sabroso” o “acuerdo nacional”. El cambio es respetar el dolor ajeno, el “no todo vale” de Mockus. El cambio es respetar al que piensa diferente, al que elige votar distinto. El cambio no es graduar de enemigo al que no esté conmigo. El cambio no es mentir, difamar y calumniar”.

Y agregó, “tal vez si empezamos el cambio por el respeto lograremos transformar nuestra sociedad. Esta campaña ha sido profundamente dolorosa para la gente, para el país y para mi en lo personal. Pero gracias a ella hoy me siento mucho más fuerte, maduro y capaz. Mañana, independientemente del resultado, tenemos la oportunidad de comenzar el cambio. ¿Cómo? Moderando el discurso político, acatando el resultado que comunique al país la @Registraduria, rechazando de antemano cualquier reacción violenta o destrucción de bienes públicos”.

Recientemente Juan Manuel Galán también aseguró que los agravios, acusaciones y mentiras de Gustavo Petro no le “sorprenden” y señaló que es su “obligación” que el país, “sepa que escoger a Gustavo Petro es escoger la mentira. No estoy preocupado, ni siquiera con ira frente a sus falsedades”.

Y añadió que, “estoy intensamente angustiado e inquieto para que el país no se vaya a equivocar en este momento crucial, en el que no podemos favorecer la mentira. Me consta personalmente, por el episodio que ustedes ya conocen, que Gustavo Petro dice mentiras y trata de engañar y camuflarse como una persona moderada, sincera, abierta y generosa; desafortunadamente en la experiencia que hemos tenido en nuestras relaciones con él, demuestra que sería un gran riesgo para el país”.

