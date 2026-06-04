Colombia prevé un récord migratorio durante la Copa Mundial de la FIFA 2026: cuántos saldrán y a dónde irán

La proyección del Centro Conjunto de Análisis Migratorio de Migración Colombia anticipa un repunte de viajes entre el 12 de junio y el 21 de julio, con mayor demanda hacia Norteamérica - crédito Migración Colombia

El aumento de los movimientos migratorios de colombianos iría de la mano del Mundial de la FIFA 2026, con 91.000 salidas adicionales durante la temporada vacacional, principalmente hacia Estados Unidos, México y Canadá. Entre el 12 de junio y el 21 de julio de 2026, el interés por acompañar a la selección Colombia impulsaría el flujo de viajeros hacia esos destinos.

Entre el inicio y el cierre del torneo, el Centro Conjunto de Análisis Migratorio (Cecam) de Migración Colombia prevé cerca de 91.000 salidas adicionales de ciudadanos nacionales, vinculadas al evento deportivo.

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De estas, 63.000 tendrán rumbo a Estados Unidos, 22.000 a México y seis mil a Canadá, consolidándolos como principales receptores del turismo colombiano en este periodo.

El análisis de Cecam destaca que este fenómeno sigue la tendencia observada durante los últimos mundiales, y se suma al aumento propio de la temporada vacacional de mitad de año. Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, enfatizó: “Históricamente, la temporada de mitad de año constituye uno de los periodos de mayor dinamismo en la movilidad internacional de colombianos y extranjeros”.

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La terminal de Medellín subiría su promedio a 13.300 pasajeros diarios durante el periodo del campeonato, con jornadas de mayor congestión en los días de más demanda internacional - crédito Migración Colombia

El evento deportivo actúa como catalizador y refuerza los patrones tradicionales de desplazamiento fuera del país.

Los aeropuertos con más movimiento durante el Mundial

La proyección de salidas tendrá un impacto directo en los aeropuertos internacionales más importantes de Colombia. El aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá concentrará un volumen estimado del 55% de los viajeros, equivalente a un promedio diario de 42.000 pasajeros, superior a los 35.000 diarios de 2025.

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Por su parte, el aeropuerto José María Córdova de Medellín incrementará su promedio a 13.300 viajeros al día, con picos que llegarán a 15.000 en los días de mayor flujo. El Rafael Núñez de Cartagena elevará su cifra a cinco mil 400 pasajeros diarios, alcanzando hasta cinco mil 600 en sus jornadas más concurridas.

En Cali, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón espera un promedio cercano a tres mil 200 viajeros diarios, con máximos previstos de tres mil 500.

Finalmente, el Ernesto Cortissoz de Barranquilla proyecta alrededor de mil 200 pasajeros al día, y posibles picos de hasta mil 500 en los momentos de mayor afluencia.

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Las recomendaciones para viajar

Frente al aumento de la demanda, Migración Colombia aconseja revisar anticipadamente todos los documentos de viaje y realizar el registro digital en CheckMig antes de presentarse al aeropuerto.

La terminal de Cartagena calcula un promedio de 5.400 viajeros al día para el periodo de junio y julio, en un repunte asociado a desplazamientos internacionales y al dinamismo típico de mitad de año - crédito Migración Colombia

Recomienda llegar con al menos tres horas de anticipación para vuelos internacionales y aprovechar el sistema Biomig en los puestos de control para agilizar los trámites de salida.

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Además, recuerda la importancia de verificar los requisitos especiales para la salida de menores de edad, un punto para evitar inconvenientes durante la temporada.

La movilización internacional experimentará un nuevo máximo durante junio y julio de 2026, con un crecimiento del 11% en las salidas al exterior respecto al año anterior y más de 1.21 millones de colombianos atravesando los principales aeropuertos del país en este periodo.

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La Alcaldía de Medellín inadmitió a 73 extranjeros en cinco meses por alertas de explotación sexual

En los primeros cinco meses de 2026, Medellín inadmitió a 73 extranjeros en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro por alertas de posible explotación sexual, una cifra que ya supera los 71 casos de todo 2025 y que refleja el endurecimiento de los controles migratorios para proteger a niños, niñas, adolescentes y mujeres, según la Alcaldía de Medellín.

El dato marca un récord reciente en la ciudad: los 73 rechazos registrados hasta mayo excedieron el total del año pasado, de acuerdo con la Alcaldía de Medellín. Las autoridades atribuyen ese aumento al fortalecimiento de los mecanismos de control aplicados en la terminal aérea.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa explicó que los resultados responden a una estrategia conjunta entre la administración distrital, Migración Colombia y organismos internacionales para frenar el turismo sexual y otras conductas asociadas con la explotación de personas vulnerables, según la Alcaldía de Medellín.

Las empresas promotoras de turismo han sido objeto de inspecciones, ya que algunos paquetes cortos y organizados en varias ciudades han encubierto actividades de explotación, según los análisis realizados por Migración Colombia - crédito Migración Colombia

Uno de los casos más recientes ocurrió pocos días antes del reporte oficial, cuando 12 ciudadanos de Estados Unidos fueron inadmitidos al llegar al Aeropuerto Internacional José María Córdova, según la Alcaldía de Medellín. Las investigaciones preliminares indicaron que provenían de distintas ciudades de Estados Unidos y que presuntamente buscaban participar en actividades vinculadas con explotación sexual.

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Las autoridades detectaron irregularidades al revisar los servicios contratados para la estadía de ese grupo, según la Alcaldía de Medellín. La información recopilada mostraba paquetes con fiestas privadas, consumo ilimitado de alcohol, acceso a sustancias psicoactivas y ofrecimiento de mujeres jóvenes.