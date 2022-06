La Filarmónica Joven de Colombia se va de gira para conquistar el Viejo Continente

Entre los escenarios más destacados en los que la Filarmónica Joven de Colombia se presentará están el ElbPhilharmonie de Hamburgo, el Konzerthaus de Viena o el Concertgebouw en Ámsterdam. Foto: fundacionbolivardavivienda.org

90 músicos de Aguadas, Duitama, Barrancabermeja, Mariquita, Manzanares, Samaná, Moniquirá, Sibaté, Itagüí, Villavicencio, Sapuyes, Túquerres, Samaniego –y de otros municipios colombianos– que conforman la Filarmónica Joven de Colombia se presentarán en varias ciudades europeas entre el 21 de junio y el 3 de julio en 10 conciertos en los que recorrerán distintos escenarios del Viejo Continente.

Como parte de su preparación para su gira europea, la Filarmónica Joven de Colombia realizará una serie de ensayos de alto rendimiento de la mano de 14 profesores de la Mahler Chamber Orchestra, entre los que destacan su director titular Andrés Orozco Estrada y Carlos Ágreda, como director asistente.

Durante la gira por Europa, #LaJoven –como también se le conoce– interpretará Petrushka de Igor Stravinsky, que cuenta con una puesta en escena inspirada en el Carnaval de Barranquilla.

La dirección escénica y coreográfica estará a cargo del húngaro Martin Buczko, mientras que el diseño de accesorios será de autoría de Diana Gamboa, artista plástica colombiana conocida por su obra en origami. Por último, el diseño escenográfico y visual es de Luis Fernando Bohórquez.

Sobre la puesta en escena, Buczko dijo en una conferencia: “Me encanta que además de tener a los jóvenes brillando por su talento, tenemos la oportunidad de montar una obra icónica de forma rebelde, nueva y joven. Hay distancia con las obras de siglos pasados y a través de esta experiencia creamos puentes que conectarán al público europeo con el presente y con las tradiciones colombianas”.

El programa con #LaJoven busca conquistar el público europeo lo completan Travesía “Fanfarria y Pajarillo” del compositor colombiano Wolfgang Ordoñez: una adaptación sinfónica del joropo tradicional, y la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, una historia de amor no correspondido que marca un hito en la historia de la música.

También, de acuerdo con el comunicado de #LaJoven, es importante destacar que en Wiesbaden (Alemania) se realizará una serie de conciertos itinerantes de música de cámara latinoamericana, mostrando la versatilidad y diversidad de la región. Entre los escenarios más destacados en los que la Filarmónica Joven de Colombia se presentará están el ElbPhilharmonie de Hamburgo, el Konzerthaus de Viena o el Concertgebouw en Ámsterdam.

Este es el cronograma de la gira europea de #LaJoven:

- Hamburg, Elbphilharmonie, 21 de junio a las 8:00 p. m.

- Rockstock, Halle 207, 22 de junio a las 7:00 p. m.

- Cologne, Philharmonie, 23 de junio a las 8:00 p. m.

- Stuttgart, Kultur, un Kongresszentrum Liderhalee (Beethoven saal), 25 de junio a las 8:00 p. m.

- Freiburg, Konzaerhaus, 26 de junio a las 8:00 p. m.

- Mannheim, Rosengarten, 27 de junio a las 8:00 p. m.

- Wien, Konzerthaus, 29 de junio a las 7:30 p. m.

- Wiesbadn, Kurhaus, el 30 de junio a las 8:00 p. m.

- Wiesbaden, Kloster Ederbach, el 1 de julio a las 7:00 p. m.

- Amsterdam, Concertgebouw, el 3 de julio a las 8:00 p. m.

#LaJoven, un proyecto musical que cumple 12 años

La Filarmónica Joven de Colombia es un laboratorio de innovación social y artístico creado por la Fundación Bolívar Davivienda en 2010, con el propósito de fortalecer proyectos de vida y el desarrollo integral de cada uno de sus integrantes.

Desde #LaJoven le han apostado para que sus integrantes, más allá de ser músicos, sean agentes de cambio que enseñan e inspiran a las nuevas generaciones de jóvenes, comprometidos con el progreso del país y con enaltecer la colombianidad.

Gracias a su tenacidad, disciplina y talento es considerada por la crítica internacional y el público conocedor de Estados Unidos y Europa, como una de las mejores orquestas de Sudamérica. En sus doce años de existencia, #LaJoven ha ampliado su oferta de formación al emprendimiento, la innovación, la pedagogía musical, y el trabajo en el acompañamiento de diversas iniciativas de educación musical sinfónica en Colombia.

Además, con un importante enfoque de cooperación internacional, la Filarmónica Joven de Colombia ha emprendido alianzas relevantes con instituciones para este género como la Federación Europea de Orquestas Nacionales Juveniles, Global Leaders Program, Orchestra of the Americas, Classical Next, Kronos Quartet, entre otras.

