“Los técnicos colombianos somos los que mejor trabajamos táctica en Sudamérica”: Hernán Torres pidió oportunidades para los entrenadores nacionales

IBAGUÉ. 10 de junio de 2021. Deportes Tolima y La Equidad se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro, en el juego de ida de la semifinal de la Liga BetPlay 2021-I. (Cortesía Dimayor)

Hernán Torres habló con los medios de comunicación previo al primer partido de la final de Deportes Tolima ante Atlético Nacional. El entrenador aparte de hablar acerca de cómo afrontará el partido de ida en el estadio Atanasio Girardot, dedicó tiempo a referirse al apoyo que deberían recibir los entrenadores por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

La final lo enfrentará a otro entrenador colombiano, Hernán Darío Herrera, quien también en algunas oportunidades ha expresado su inconformismo por la llegada de Néstor Lorenzo a la selección, teniendo directores colombianos preparados para asumir ese importante cargo. Torres, puso como ejemplo a Luis Fernando Suárez quien clasificó con la selección de Costa Rica a la final:

“No toco el tema de la selección, pero sí les puedo decir que los técnicos colombianos somos los que mejor trabajamos táctica en Sudamérica. Mire, Suárez clasificó al mundial. Me limito a ser profesional, a ser colombiano y hacer fuerza a la Selección Colombia. Si no vamos al mundial, nos afectamos todos como actualmente”.

Hernán Torres finalizó su apunte asegurando que en Colombia es donde mejor trabajan los entrenadores la táctica, además añadió que sus diferencias en las decisiones de los dirigentes no le impedirán apoyar a la selección Colombia en los partidos venideros, así como en los procesos de eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026 y la Copa América 2024:

“Yo me limito a ser profesional, a ser colombiano, a hacerle fuerza a nuestra Selección y esperar que al técnico que nombraron le vaya muy bien porque si no va al Mundial nos vemos perjudicamos todos como estamos hoy en día. Quiero especificar eso, el técnico que mejor trabaja tácticamente es el colombiano, con el respeto que merecen todos los de los demás países”.

La final del primer semestre en la Liga BetPlay está lista. Atlético Nacional y Deportes Tolima definirán al primer campeón del año en una serie de ida y vuelta, que está pactada para este miércoles 22, en Medellín, y domingo 26 de junio, en Ibagué. Este miércoles la cita es a las 8:00 p.m., en el estadio Atanasio Girardot.

“Me enoja mucho”: Hernán Darío Herrera habla del nombramiento de Néstor Lorenzo como DT de Colombia

Hernán Darío Herrera, quien, durante una conversación con el programa ‘El Alargue de Caracol Radio’, expresó el enojo que le generó el nombramiento de Lorenzo como nuevo timonel de la tricolor. El timonel de los verdolagas sintió que al trabajo del entrenador colombiano se le está menospreciando:

“Estoy muy contento con lo de Luis Fernando Suárez, hay que felicitar a todos los entrenadores de Colombia. Pero no puedo esconder que el nombramiento de Lorenzo me enoja mucho, porque nosotros estamos menospreciando al entrenador colombiano que es muy bueno, acá los tenemos y no los utilizamos. Hay que mirar bien las cosas que se hacen en el fútbol colombiano”.

Hernán Darío, quien se encuentra a un solo partido de llegar con los verdolagas a la gran final del Fútbol Profesional Colombiano, afirmó que la federación no cree en los directores técnicos locales a pesar de jactarse del hecho de que creen que la liga nacional es una de las mejores del mundo:

“Que crean más en nosotros, acá no creen en nosotros. Estamos en una Liga que supuestamente nos dicen que es una de las mejores del mundo y la maneja en la mayoría los colombianos, ¿si es tan buena y nos ponen en un escalafón, por qué nos menosprecian?”.

SEGUIR LEYENDO: