“Ni el covid nos dio tan duro”: Laura Acuña dio detalles del virus que la tuvo en cama a ella y a sus hijos

Foto: Instagram @LauraAcunaAyala

Laura Acuña es una de las presentadoras de televisión más reconocidas a nivel nacional, luego de su trabajo por más de una década acompañando a Jota Mario Valencia en el programa matutino de RCN ‘Muy Buenos Días’ y, recientemente, con su paso a Caracol Televisión como anfitriona en ‘La Voz’. Recientemente, la bumanguesa había desaparecido de las redes sociales, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, lo que preocupó a los internautas.

En las últimas horas, Acuña reapareció en sus InstaStories y activó la caja de ‘Preguntas y Respuestas’ para resolver algunas dudas de sus seguidores, quienes inmediatamente aprovecharon la oportunidad para cuestionar por su salud y la de sus familiares. “¿Lau, les dio covid?”, fue una de las primeras preguntas que Acuña respondió en la actividad.

“No, no nos dio covid, pero nos dio un virus que ustedes no tienen idea. El covid no nos dio tan duro como este. Helena sobretodo súper maluca”, respondió la famosa.

Aunque la presentadora no entró en detalles sobre el virus, sí reveló que sus dos hijos, Helena y Nicolás, fueron los más afectados por la enfermedad, mientras que ella también estaba en cama con síntomas, pero tenía que cuidar de ellos. Agregó que ella y su hijo Nicolás tuvieron síntomas, pero se recuperaron solos, mientras que a la otra menor todavía está en cama, “estuve con un virus muy horrible que me mandó a la cama, pero ya estoy bien. Nico también, y tiene tos. Helenita sí me tocó con antibiótico. Nos dio un virus muy malo, pero Nico y yo la sacamos barata”.

Laura Acuña habla sobre enfermedad que padece

Sobre los síntomas, la mujer describió que su hijo había estado con fiebre todo un día, mientras que su hija Helena tuvo el mismo padecimiento durante cuatro días seguidos. “Yo no tuve fiebre, pero tuve una maluquera horrible, encamada, sin ganas de nada y mucha tos. Nico sigue con tos, pero muy controlada con los inhaladores y esas cosas. Yo no tengo tos, me recuperé mucho más rápido” y señaló que la menor todavía tiene fiebre y tos.

Cabe recordar que, en medio del confinamiento por el covid-19, la familia de Laura Acuña sí se contagió del virus y vivieron momentos de angustia por sus pequeños hijos. La bumanguesa se tomó sus historias de Instagram para hacer el anuncio de que tanto sus papás, como sus hermanos y sus hijos adquirieron el virus. “Lo habíamos tratado de evitar por todo lado, pensamos que íbamos a llegar a la vacuna sin tenerlo, pero no fue así”. Acuña dijo que se estaba cuidando, pero que se contagió en su casa. “Nos estamos contagiando en nuestro círculo donde nos sentimos seguros que es la casa porque no usamos tapabocas, no nos lavamos las manos a cada hora y creemos que no nos va a pasar nada. Resulta que no”.

Además la presentadora llamó la atención a las personas que no creen aun en el covid-19 y afirmó que sí existe y que “es hartísimo”. Los síntomas que vivió junto a su familia fueron gripa, dolor de garganta, de cabeza, congestión nasal y algunos perdieron el olfato y el gusto. En el caso de sus hijos, dijo que Helena, de 4 años, sentía dolor en las piernas, en la cadera y en la cabeza. Por el lado de su otro hijo, Nicolás, de 2 años, no durmió bien por cinco días, tenía dolor en la garganta y se le inflamaron las encías.

Laura dijo que aunque no había disponibilidad de médicos para las casas, no quiso ir a urgencias, pero finalmente encontró a una médica que llegó a su casa y atendió a sus hijos, que eran la mayor preocupación.

SEGUIR LEYENDO: