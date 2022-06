Algunos ciclistas colombianos podrían dejar de ser WorldTour para el 2023 por el descenso de sus equipos

Iván Ramiro Sosa, unos de los líderes del Movistar Team. Imagen: Movistar

Algunos ciclistas colombianos se quedarían por fuera de la categoría WorldTour para el 2023 a juzgar por cómo van ubicados sus equipos en la clasificación de la UCI. El ranking del rector del ciclismo a partir de este 2022 cambia en su modo de mantener organizados a los equipos profesionales de primer nivel y los de segundo y tercer nivel.

Pues ahora solo pertenecerán al WorldTour 18 equipos, los cuales tendrán que tener una buena puntuación a lo largo de sus presentaciones en competencia, siendo esta la única forma de poder ascender o mantenerse en la categoría. En la nueva actualización de datos que ha hecho la UCI, algunos equipos mejoraron posiciones y otros no han logrado despegar en el objetivo de sumar puntos para no perder la licencia y pasar así a ser escuadras de segundo nivel.

Algunos equipos con ciclistas colombianos estarían en riesgo, entre ellos el Movistar Team en donde militan Iván Ramiro Sosa, Einer Rubio y en el equipo femenino Paula Patiño; también el EF Education EasyPost en donde hay 4 pedalistas cafeteros como Rigoberto Urán, Esteban Chaves, Diego Camargo y Daniel Arroyave.

Además estaría en riesgo también el BikeExchange, escuadra australiana en la que milita el ciclista cundinamarqués Jesús David Peña.

Tabla de puntuación UCI ProCyclingStats

Los tres equipos se encuentran en riesgo de descenso debido a que durante la temporada no han estado entre los mejores en las competencias, incluido el Giro de Italia en donde se esperaba mayor protagonismo con el colombiano Iván Sosa.

Asimismo, el equipo estadounidense EF no ha podido tener un líder claro en la primera gran vuelta de la temporada, por lo que no consiguieron puntuar tras no tener victorias de etapas ni una buena posición en la general.

Esto haría que los cuatro corredores colombianos pasen a hacer parte de la segunda división del ciclismo para el 2022, lo que podría representar que no asistan a las competencias más importantes del calendarios ciclístico a nivel mundial como las tres grandes y dependerían de las invitaciones que otorgan las organizaciones de las carreras para poder participar, tal como lo sucedió a Nairo Quintana durante el 2020 y 2021.

Aún queda casi la mitad del cronograma de carreras por hacerse incluido el Tour de Francia y la Vuelta España en donde deberán lograr destacar. Sin embargo, a parte tendrán otras formas de sumar enlistando a grandes ciclistas en competencias menos mediáticas para puntuar de cara al final de temporada.

En el caso del Movistar Team y el EF se espera que puedan estar adelante en las generales de las dos grandes vueltas y las competencias de una semana de cara a salvarse del descenso ante al menos otros tres equipos que tienen la misma intención para lo que queda de la temporada en curso.

