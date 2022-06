Así fue la emotiva despedida de Fabián Ángel del Junior de Barranquilla: su próximo club está en Argentina

El volante colombiano Fabián Ángel llegará a Newell's Old Boys, en Argentina. Foto: archivo particular

El Junior de Barranquila ya empezó a estructurar su nómina de futbolistas de cara a la próxima temporada. Tras la eliminación a manos de Atlético Nacional en la última fecha de los cuadrangulares semifinales, el cuadro ‘tiburón’ tendría listos varios movimientos: el primero es el del delantero Miguel Ángel Borja, quien ha tenido acercamientos importantes con River Plate; y el segundo es el volante Fabián Ángel, el cual partirá rumbo a Argentina.

Ángel, de 21 años, se formó en las divisiones menores del conjunto atlanticense y debutó como profesional en el Barranquilla F.C, en el 2018. A partir del 2020 empezó a tener minutos en el primer equipo del Junior, siendo uno de los jugadores revelación de la temporada. Algunas lesiones no le permitieron gozar de gran continuidad, sin embargo, en lo corrido del 2022 pudo disputar 15 partidos, de los cuales 11 fueron en la Liga colombiana, tres en la Copa Sudamericana y uno en la Copa Colombia.

Ahora su próximo destino será Newell’s Old Boys, donde afrontará su primera experiencia en el fútbol del exterior. Según informó el portal ‘La Capital’, la operación consiste en un “préstamo por un año con argo y opción/obligación de compra por el 70 % del pase y con contrato hasta 2026″.

Así mismo se reportó que el mediocampista es esperado este martes 21 de junio en su nuevo club, en el cual milita el defensor Willer Ditta, con quien compartió en el Junior. Curiosamente, el zaguero colombiano marcó su primer gol con el equipo en la reciente jornada de la Liga Profesional Argentina ante Argentinos Juniors.

La emotiva despedida de Fabián Ángel en sus redes sociales:

Con el negocio definido, el joven mediocampista recurrió a las plataformas digitales para decirle ‘adiós’ a sus compañeros e hinchas del Junior. Sabia que algún día llegaría este momento de despedirme, por mis ganas y deseo de seguir cumpliendo metas y sueños”, dijo en primer lugar, acompañado de un video con algunos de sus mejores momentos en la institución.

“Hoy solo tengo palabras de agradecimiento. Para Junior que me abrió las puertas me ayudó a crecer a darme a conocer y ayudarme a conquistar el sueño tan anhelado de ser futbolista profesional, por estos 7 años vividos de mucho aprendizaje de momentos únicos de cosas inolvidables. Me voy con la espinita de no a ver podido conseguir más títulos soñados con este club, pero feliz por que desde que llegue sentí el apoyo de toda la hinchada juniorista, agregó.

Por último, le dedicó un espacio a los integrantes del Barranquilla F.C, donde tuvo la posibilidad de iniciarse como profesional. “Estuvieron ahí para abrirme las puertas. Viviré toda mi vida agradecido con ustedes, y quiero que sepan que cada ves que Dios me dio la oportunidad de vestir esta linda camisa. Nunca me ahorré una gota de sudor, di la vida por cada partido, porque Junior no se merece menos. Gracias y se que algún día volveré a cumplir el sueño de quedar campeón!!”.

Así fue la despedida del volante Fabián Ángel del Junior de Barranquilla. Video: Instagram @fabian.angel16

En su trayectoria por la escuadra ‘tiburona’ quedaron 50 encuentros por liga y una anotación, la cual concretó este año contra Envigado, en la victoria 4-0 por la jornada 18 de la fase regular. Por otra parte, en su palmarés figuran dos títulos: el Torneo Apertura 2019 y la Superliga 2020. También fue subcampeón del Torneo Finalización del 2019 tras caer contra el América de Cali.

