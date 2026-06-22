Las 10 frases más fuertes del discurso de Abelardo De la Espriella tras ganar las elecciones: “Soy tu presidente”

El abogado y político Abelardo de la Espriella fue elegido como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 tras imponerse en la segunda vuelta electoral frente al candidato oficialista Iván Cepeda.

Según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, De la Espriella obtuvo 12.959.515 votos (49,66%), consolidando una victoria ajustada pero decisiva. En su primer discurso como presidente electo, estuvo acompañado por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo Abondano, quien también tomó la palabra en medio de ovaciones.

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El discurso, cargado de simbolismo, emociones y mensajes de poder político, dejó frases que ya están siendo ampliamente analizadas en Colombia sobre temas como democracia, unidad nacional y seguridad, marcado por frases que delinean el rumbo de su gestión.

El llamado a la unidad nacional

“A partir de este momento termina la campaña electoral, terminan las consignas, terminan las divisiones, terminan los enfrentamientos políticos y comienza la hora suprema de servicio a la patria”. Con esta afirmación, De la Espriella convocó a la reconciliación y destacó que su mandato buscará dejar atrás la polarización. Al prometer gobernar para todos, enfatizó que no habrá vencedores ni vencidos y que en democracia solo existen compatriotas que piensan diferente.

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El presidente electo centró su mensaje en la reconciliación y la unidad nacional frente a sus seguidores. - crédito REUTERS/Charlie Cordero

Defensa de la Constitución y la legalidad

“Juro defender la Constitución con extrema coherencia para evitar que la destruyan. Juro protegerla de aquellos que pretenden cambiar el Estado de derecho por la tiranía”. El presidente electo reafirmó su compromiso con el orden constitucional y subrayó su disposición de proteger las instituciones ante cualquier intento de debilitarlas.

Reconocimiento a la voluntad popular

“El pueblo colombiano me ha confiado el honor supremo de servirle como su próximo presidente de la República de Colombia”. Esta frase resalta el peso de la decisión de los votantes y la legitimidad del nuevo gobierno. De la Espriella agradeció la confianza depositada y resaltó que la victoria no pertenece a un solo partido, sino a toda la nación.

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Compromiso con la oposición

“No habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables”. El mandatario electo garantizó respeto a la pluralidad política y aseguró que los derechos de quienes no votaron por él serán protegidos. La promesa de diálogo y garantías para la oposición se reiteró a lo largo de su intervención.

Abelardo de la Espriella agradeció a los colombianos tras confirmarse su victoria en la segunda vuelta presidencial. - crédito EFE/ Juan Diego López

Prioridad en la seguridad nacional

“A quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años: su tiempo se acabó. La autoridad de la República volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional”. De la Espriella se dirigió a quienes han afectado la seguridad del país y anunció una política de combate frontal contra el crimen y la ilegalidad.

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Justicia y fin de la impunidad

“Todos esos bandidos serán perseguidos sin tregua en el marco de la Constitución y las leyes de la República. Serán buscados, serán capturados, serán juzgados y responderán por cada crimen cometido contra nuestro pueblo y nuestra nación”. El presidente electo vinculó la paz con la justicia y prometió acciones concretas contra la criminalidad, dejando claro que la impunidad no tendrá cabida en su administración.

La defensa de la Constitución y el respeto a la oposición fueron ejes centrales del discurso de De la Espriella. - crédito REUTERS/Jair Coll

Defensa de la libertad y la democracia

“La verdadera paz nace de la justicia”. En su mensaje, insistió en que la paz no se alcanzará a costa del olvido de los delitos, sino a través del respeto a la ley y el fortalecimiento de la democracia.

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Llamado a la reconciliación y a la inclusión

“Los convoco a reconciliarnos. Los convoco a hacer historia, porque el futuro ya no pertenece a unos pocos. El futuro vuelve a pertenecerle al pueblo de Colombia”. El mandatario reiteró la importancia de una Colombia unida, diversa y participativa, en la que todas las regiones, comunidades y sectores sociales tengan espacio y representación.

Reconocimiento a las Fuerzas Armadas

“A partir del 7 de agosto volverán a contar con un presidente que los respetará, que los respaldará, que los honrará y los protegerá”. El presidente electo dirigió un mensaje directo a los cuerpos de seguridad, agradeciendo su labor y prometiendo respaldo institucional.

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Abelardo de la Espriella anunció acciones firmes contra la criminalidad y la corrupción en todo el territorio colombiano. - crédito REUTERS/Charlie Cordero

Colombia ante el mundo

“Colombia vuelve a ser una democracia firme, confiable y respetable. Volveremos a ocupar nuestro lugar entre las naciones libres”. La proyección internacional y el compromiso con la democracia son ejes centrales del nuevo gobierno, según lo expresado en el discurso.