Omar Yepes, presidente de los conservadores, pidió convertirse en oposición: “El discurso del doctor Petro no puede coincidir con el partido”

Omar Yepes, presidente del Partido Conservador. (Colprensa - Mariano Vimos)

En la segunda vuelta presidencial en Colombia los resultados fueron históricos, puesto que por primera vez un candidato de izquierda será Jefe de Estado. Gustavo Petro con un 50,44 % se impuso frente al exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández quien obtuvo un porcentaje total del 47,31 %. Un hecho sin precedentes en el país puesto que el exguerrillero, economista y político luego de dos intentos fallidos, consiguió por fin llegar a la Casa de Nariño.

Respecto al inédito suceso se expresó el director del Partido Conservador Omar Yepes, quien mencionó que debido a la naturaleza de los ideales contrarios del movimiento tradicional con el Pacto Histórico del presidente electo Gustavo Petro, deberían estar en oposición o como independientes frente al futuro Gobierno.

“A diferencia del doctor Gaviria, de la doctora Dilian Francisca, del doctor Uribe que son directores únicos, es el colectivo del directorio nacional el que resuelve cuál es la política del partido a futuro y luego de la consulta con la bancada parlamentaria y liderazgo nacionales, pero si me pregunta a mi el Partido Conservador participó en una contienda en donde se perdió y debería hacer un papel completamente independiente o de oposición”, indicó el director Yepes a La W.

Algo que resaltó el Yepes fue que dialogar es un aspecto inevitable de la política pero eso no implica ser parte de la otra parte: “El deber de cualquier organización política y de los colombianos en general es conversar para construir país, para tratar de superar los altísimos problemas que tiene la sociedad, dialogar no es opuesto al ejercicio de la política, pero no es equivalente a participar, a ser parte de la conformación de Gobierno”.

También rechazó el director de la colectividad enfáticamente las presuntas solicitudes que habría hecho el presidente electo en su discurso de victoria en el Movistar Arena.

El discurso del doctor Petro no puede coincidir con el Partido Conservador en materia económica, en manejo de las drogas, en esa insinuación que hizo después de obtener el triunfo de pedirle tanto al procurador como al fiscal la liberación de los jóvenes que están siendo investigados por actos vandálicos o a la procuraduría pedirle que reintegraran de una vez a los alcaldes que tenía suspendidos, esas son funciones que competen única y exclusivamente a esas disciplinas investigativas no esta bien que el presidente de la República haya hecho ese pedido.

Uno de los sectores más afectados con la victoria del candidato del Pacto Histórico es el de la extrema derecha, pues una de sus figuras, la Senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, trinó en su cuenta de Twitter un vídeo en el cuál se declaraba en oposición y aseguraba que la llegada de Gustavo Petro a la presidencia es la llegada del socialismo en el país.

“Una etapa difícil de la vida nacional está por empezar y debemos prepararnos para enfrentarla, con el tesón que demanda la defensa de nuestros principios y valores. No es momento para el conformismo, es momento de luchar por nuestra libertad”, trinó la Senadora con el numeral ‘soy oposición’.

María Fernanda Cabal señaló que con el Gobierno del líder del Pacto Histórico se instauraría el socialismo en el país pese a las afirmaciones que dijo el presidente electo en su discurso de celebración en el Movistar Arena donde indicó “Desarrollaremos el capitalismo, no porque lo adoremos, sino porque tenemos que superar la premodernidad y el feudalismo”.

La Senadora del Centro Democrático indicó en el vídeo que publicó a través de su cuenta oficial de Twitter: “Chile y Colombia los dos bastiones, los dos muros de contención contra el socialismo del siglo XXI, que nuestro país disfrazó de progresismo pero no es más que comunismo puro y duro tomándose a Latinoamérica. Hace seis meses cayó chile y el país hoy siente el peso de sus decisiones en su vida cotidiana, en su economía y sobre todo en la limitación progresiva de sus libertades”.

