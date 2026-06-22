Colombia

Reportan una persona muerta en Cali en medio de disturbios tras triunfo de Abelardo De La Espriella en las elecciones

El hombre falleció tras recibir disparos mientras se desplazaba en motocicleta en el sector de Alfonso López. El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades, que aún no han establecido la identidad de la víctima ni los móviles del crimen

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Un hombre perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en el sector de Alfonso López, en Cali. Las autoridades investigan lo ocurrido. - crédito cortesía @NotiCaliOficial/X

Una persona murió en Cali en la noche de este domingo 21 de junio, en medio de hechos de alteración del orden público registrados en distintos sectores de la ciudad, tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, en las que fue elegido Abelardo De la Espriella como presidente de la República.

De acuerdo con Semana, las autoridades confirmaron que el caso está siendo investigado y que, por el momento, no se ha establecido la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas del hecho.

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Homicidio en el sector de Alfonso López

De acuerdo con información entregada por la Policía de Cali al medio, el hecho se registró en el sector de Alfonso López, a la altura del Puente de los Mil Días.

Según el reporte preliminar, un hombre que se movilizaba en motocicleta fue atacado con arma de fuego por personas desconocidas, quienes posteriormente huyeron del lugar.

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El ciudadano falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas. Su cuerpo quedó sobre la vía pública hasta la llegada de las autoridades, que realizaron el acordonamiento del área y adelantaron las primeras labores de inspección.

Hasta el momento, no se ha entregado información oficial sobre los responsables del ataque ni sobre sus posibles móviles, por lo que el caso continúa en investigación mientras las autoridades avanzan en la verificación de los hechos y el análisis del material probatorio, sin que se hayan reportado capturas ni nuevos detalles sobre los autores.

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Una persona fue asesinada en el sector de Alfonso López, en Cali, cuando se movilizaba en motocicleta y fue atacada con arma de fuego por sujetos desconocidos que huyeron del lugar. - crédito Colprensa/ Archivo

Operativos y declaraciones oficiales

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que la Policía Metropolitana, junto con otras autoridades, ejecuta acciones para judicializar a quienes han causado destrozos en la ciudad.

“La situación en Cali sigue contenida a un sector de la ciudad, que es el sector alrededor de Puerto Rellena, por la autopista suroriental también. Hay un grupo de desadaptados que están intentando hacer vandalismo. Han vandalizado algunas cámaras de fotomulta”, declaró Eder, según recogió el medio ya mencionado.

El mandatario enfatizó que la mayor parte de la ciudad permanece en calma, pero recalcó que se tomarán medidas contundentes contra quienes incurran en acciones violentas. “No ahorraremos esfuerzos para mantener el control en Cali. Vamos a ofrecer una recompensa y estamos revisando las cámaras para dar con los responsables”, afirmó el alcalde.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, defendió sus diálogos con diversos grupos - crédito @alejoeder/Instagram
El alcalde de Cali se pronunció sobre los hechos de orden público en la ciudad y anunció operativos para contener las alteraciones y judicializar a los responsables. - crédito @alejoeder/Instagram

Contexto electoral y movilizaciones

La jornada electoral concluyó con la proclamación de Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia. De acuerdo a los datos del boletín N° 54 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, De La Espriella obtuvo 12.959.515 votos, superando a Iván Cepeda, quien alcanzó 12.708.695 votos. La diferencia entre ambos candidatos fue de 250.820 votos.

Luego del anuncio de los resultados, se registraron protestas en diferentes ciudades, siendo Cali una de las más afectadas por alteraciones al orden público. Además del fallecido, se reportaron actos de vandalismo como el robo y posible incendio de una motocicleta de movilidad, de acuerdo con declaraciones del alcalde.

Resultados oficiales de la Registraduría confirman elección de Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia con una estrecha diferencia en la votación. - crédito EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
Resultados oficiales de la Registraduría confirman elección de Abelardo De la Espriella como presidente de Colombia con una estrecha diferencia en la votación. - crédito EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

Investigación en curso y llamado a la calma

La Policía Metropolitana de Cali mantiene desplegados operativos en los sectores donde se presentaron disturbios, mientras continúa la revisión de cámaras de seguridad y la recolección de información para identificar a los responsables. Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana y reiteraron que no se tolerarán acciones que afecten la tranquilidad pública.

El alcalde Eder hizo un llamado a la comunidad para mantener la calma y destacó que la mayoría de los habitantes de la ciudad respetaron el proceso electoral. “La mayoría de los caleños están dando un gran ejemplo de lo que es ser una ciudad donde convivimos en paz, donde respetamos las diferencias”, concluyó el mandatario.

Las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte y los actos de violencia continúan, mientras la ciudad permanece bajo monitoreo de las autoridades.

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