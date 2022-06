“Yo acepté sabiendo que la continuidad mía en la institución no era muy probable”: Julio Comesaña sobre su salida del DIM

Julio Comesaña arribó a Independiente Medellín en septiembre del 2021. Foto: EFE

El pasado viernes 17 de junio el Deportivo Independiente Medellín -DIM- anunció la salida de Julio Avelino Comesaña como director técnico del equipo profesional. De esta forma, el uruguayo terminó su cuarto ciclo en el equipo antioqueño al ser eliminado tanto en la Liga como en la Copa.

En comunicado a través de su página web, la institución anunció la decisión, diciendo que fue de “común acuerdo”:

“El Equipo del Pueblo S.A. informa que, tras culminar la participación en la Liga I del 2022, se ha definido, por mutuo acuerdo, finalizar el vínculo entre el director técnico Avelino Julio Comesaña y la institución”, se puede leer en el comunicado.

Pues bien, este domingo el entrenador charrúa decidió revelar detalles acerca de cómo fue su desvinculación del club, al que llegó en remplazo de Hernán Darío el Bolillo Gómez:

“Empiezan las versiones que no tienen ninguna razón de ser y quiero hacer claridad sobre la decisión que tomó Medellín. Yo fui citado por el señor Raúl Giraldo a una reunión en las oficinas, fue una conversación muy corta, me dijeron que la institución había decidido cambiar de cuerpo técnico y que estábamos ahí para conversar sobre los temas contractuales, yo le respondí que no había ningún problema y que aceptaba la decisión.”, afirmó Comesaña en una entrevista con el canal deportivo de televisión Win Sports.

Después de ello, mencionó una cláusula de su contrato en la cual se especificaba que él debería recibir una indemnización en caso de que el club decidiera prescindir de sus servicios, o que si él fuera el que hubiese decidido marcharse, habría tenido que indemnizar a la institución:

“El tema contractual, mi contrato tiene una cláusula a favor del club si yo me fuera, que debía indemnizar a la institución si ellos no querían que me vaya y lo mismo en el caso de que la institución decidiera dar por terminado el contrato anticipadamente. No había nada que negociar, simplemente cumplir con lo que indican las cláusulas, en este caso favor mío”.

Además, también manifestó que no preguntó acerca de las razones que motivaron su salida de la dirección técnica del equipo, pero preveía que era una situación que se podía dar debido a que nunca se acercaron para arreglar una reunión de planificación del segundo semestre:

“No pregunté razones por las cuales tomaban esa decisión. El tema del acuerdo mutuo es que alguien propone algo y la otra parte acepta o no. Yo acepté sabiendo que la continuidad mía en la institución no era muy probable. Con anterioridad debíamos haber hablado de lo que íbamos a hacer en el segundo semestre y eso nunca se hizo”.

Además, añadió:

“La continuidad mía en la institución no era muy probable, en esta etapa debíamos haber hablado lo que haríamos en el segundo semestre y eso no se hizo, pienso que estaban con la expectativa de llegar a la final o ser campeones y si no se cumplía cambiarían de cuerpo técnico.”

Por su parte, el club agradeció al entrenador y a su preparador físico Jorge Franco por su entrega y dedicación. Asimismo, anunció que “la institución, entendiendo la importancia de dar continuidad al proceso deportivo y garantizar el logro de los objetivos del club, en los próximos días definirá el nombre del nuevo director técnico del plantel profesional”, a través de su página web.

Comesaña con el DIM

Julio Avelino Comesaña fue anunciado como nuevo técnico del DIM el 7 de septiembre de 2021 para reemplazar a Hernán Darío ‘bolillo’ Gómez, que llevaba una mala campaña con el equipo y decidió dar un paso al costado.

Fue su cuarta etapa como entrenador. En la primera, dirigió de 1982 a 1986; en la segunda en 1992, y en su última en el año 2000.

Superó 300 partidos al frente del equipo paisa, y llegó a la racha de 33 partidos invicto como local tanto en Liga como en Copa. Además, llevó al equipo a la fase final del torneo tras cinco ediciones sin participar.

Ahora, la plantilla tendrá una semana de vacaciones y se espera que para la próxima semana se haya definido un nuevo técnico para la Liga II-2022 y la Copa Colombia 2022.

