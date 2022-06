Prensa internacional registra la victoria presidencial de Gustavo Petro

Así reaccionó la prensa internacional a la victoria presidencial de Gustavo Petro: Imagen: Infobae.

Los habitantes de Colombia escogieron hoy domingo 19 de junio a su máximo dirigente para el periodo 2022-2026. El candidato Gustavo Petro del Pacto Histórico se llevó una de las elecciones más reñidas en la historia democrática del país.

Con más de 11 millones de votos, Petro se convirtió en el nuevo presidente de Colombia. En la esfera pública nacional las reacciones no se hicieron esperar, desde las 4 p. m. las autoridades estuvieron presentes en varios territorios para asegurar el orden público. Aun así, estos comicios no solo llamaron la atención del plano nacional, también en el ámbito internacional la prensa no esperó para informar sobre el cambio de dirección política que tendrá Colombia.

La segunda vuelta presidencial dictó por primera vez en la historia de Colombia a su primer presidente “progresista” (izquierdista), este fue el aspecto que más destacaron los medios internacionales a la cerrada victoria que tuvo el representante del Pacto Histórico ante Rodolfo Hernández, representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

La República (Perú)

Así dio la noticia de la victoria de Gustavo Petro el diario La República de Perú. Imagen: La República.

El Diario La República de Perú abrió con la noticia de los comicios presidenciales con una frase que representó lo que fueron las últimas tres semanas de campaña presidencial: “Dos promesas radicales de cambio y un desenlace incierto y potencialmente explosivo”. A medida que los boletines de la Registraduría se iban publicando, el medio también lo fue haciendo hasta poder titular con certeza “El Izquierdista Gustavo Petro gana balotaje y es el nuevo presidente electo de Colombia”.

Clarín (Argentina)

Así tituló el diario El Clarín la victoria de Gustavo Petro. Imagen: El Clarín.

El medio argentino El Clarín decidió titular la victoria de Gustavo usando el famoso dicho “la tercera es la vencida”. Recalcaron el hecho de que por fin se le dio al candidato la presidencia, luego de haber fracasado en las últimas dos ocasiones. Llamó la atención la palabra “revolucionario” que usaron para titular la noticia, recordaron la época en la cual el nuevo presidente de Colombia hizo parte del grupo armados ilegal del M-19. De igual manera, también destacaron sus pasos por la Alcaldía de Bogotá y el Senado de la República.

“Nuevo presidente en Colombia: Gustavo Petro, de “revolucionario” al poder en el tercer intento

The New York Times (Estados Unidos)

El New York Times mencionó a Gustavo Petro como el primer presidente de Izquierda de Colombia. Imagen: New York Times.

Gustavo Petro, elegido el primer presidente izquierdista”: así tituló la noticia el reconocido medio internacional de Estados Unidos, The New York Times. Además, estableció que las razones de su victoria fueron las décadas de pobreza y desigualdad que vivió el pueblo colombiano bajo líderes conservadores y destacaron que Colombia es el tercer país más grande de Latinoamérica en tomar un cambio de rumbo político.

Mencionando su pasado como exguerrillero añadieron que Gustavo Petro buscará reformar el sistema económico del país para cerrar más la desigualdad y finalizaron recordando que el nuevo presidente electo buscará reorganizar las relaciones con la nación norteamericana para salvaguardar el medio ambiente especialmente el Amazonas.

BBC (Gran Bretaña)

Este fue el titular de la British Broadcasting Corporation a la presidencia de Gustavo Petro. Imagen: BBC

Finalmente, la British Broadcasting Company, mejor reconocida como BBC, reconoció que el triunfo de Gustavo Petro confirmó el cambio que un país estaba exigiendo tras la firma de los acuerdos de paz y las demandas sociales no atendidas que explotaron con los estallidos sociales de 2019 y 2021.

De igual manera, así como lo recalcaron los demás medios, recordaron su pasado con los grupos al margen de la ley y afirmaron que de la mano de la primera vicepresidenta negra, Francia Márquez, también querrá reflejar la multiculturalidad en la que está inmiscuida todo el territorio colombiano.

