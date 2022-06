Las 40 razones que expone Gustavo Bolívar para no votar por Rodolfo Hernández

El senador dio 40 razones por las que las personas no deberían votar por Rodolfo Hernández. Fotos: Colprensa

El tiempo se acaba y en menos de 24 horas los ciudadanos podrán escoger entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández como presidente de Colombia. Las campañas políticas están llegando a su fin y varias figuras políticas siguen buscando la manera de sumar adeptos, por esta razón el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, explicó las razones que el considera que los colombianos deberían tener en cuenta para no votar por el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Las últimas semanas han estado bastante movidas y han surgido algunas polémicas que involucran a los dos candidatos, desde los videos filtrados a la campaña del Pacto Histórico, hasta la grabación de Rodolfo Hernández junto a varias mujeres jóvenes en un yate. Estas situaciones pudieron alterar de alguna manera la decisión de los ciudadanos de cara a la jornada electoral de este 19 de junio.

Cada sufragio cuenta, es por eso que la invitación a los ciudadanos de los dos candidatos es salir a votar masivamente por el aspirante a la presidencia que considere el más adecuado para dirigir el rumbo del país durante los próximos cuatro años.

Sin embargo, el congresista Bolívar explicó lo que el considera son puntos claves para no votar por Rodolfo Hernández en esta segunda vuelta.

En su cuenta oficial de Twitter, el senador del Pacto Histórico señaló 40 razones por las que, “ninguna persona sensata entregaría su país a Rodolfo Hernández”. Algunas de estas involucran el juicio por corrupción en el caso Vitalogic, así como el reciente video en el que está celebrando en un yate con, al parecer, algunos miembros de la compañía Pfizer.

Estas son algunas de las las razones mencionadas por Bolívar:

- Irá a juicio por corrupción este 21 de julio por el caso Vitalogic (Coimas para entregar un contrato).

- Fue sancionado por la Procuraduría cuando fue Concejal.

- No terminó su período como Alcalde por varias denuncias de corrupción.

- Es machista e Irrespeta la lucha por la igualdad que están dando las mujeres. Dice que deben estar en la casa y a las venezolanas les dice que solo sirven para parir niños pobres.

- No conoce a Colombia. No saber qué es ni dónde queda Vichada es preocupante. Más preocupante aún que haya ganado en ese departamento, cuya existencia desconocía.

- Humilla y se burla de sus deudores al decir que es “una delicia” esclavizar financieramente a una persona por 15 años.

- No es responsable. Su propuesta de rebajar el IVA en 9 puntos y acabar el 4x1.000 aumentarían el déficit fiscal del 7 al 12 %, llevando el país a la inviabilidad y a la quiebra.

- Rodolfo Hernández no representa un cambio, es el continuismo. Duque, Fico, Paloma, Cabal, Lafaurie y otros uribistas le están haciendo campaña.

- Rodolfo Hernández no es un estadista. No conoce el Estado. No está preparado para gobernar. Lo demuestra el hecho de negarse a debatir con Gustavo Petro.

- Su propuesta de política de drogas, regalar droga a los adictos, además de inconveniente, no resuelve el problema del narcotráfico en el país

Gustavo Bolívar ha sido una de las figuras políticas que más ha criticado a Rodolfo Hernández y tras confirmar que no asistiría al debate, culpando a Gustavo Petro, el senador arremetió contra aspirante a la presidencia en su cuenta de Twitter y aseguró que se “esconde” para no debatir con el candidato del Pacto Histórico.

“#RodolfoCobarde a los pobres los amenaza, los putea, los estafa, les pega. Pero para debatir ideas con Petro se esconde. Aun así, sin saber q piensa, cuáles son sus programas, medio país se dejó embaucar con el cuento de q acabará la corrupción. Él q irá a juicio por corrupción”, aseguró Bolívar en su cuenta de Twitter.

