Roy Barreras se aísla de los medios para no ser “usado como flanco de ataque” contra Gustavo Petro

El congresista del Pacto Histórico tomó la decisión de aislarse de la campaña electoral. Foto: Colprensa

El senador del Pacto Histórico, Roy Barreras, fue blanco de varias críticas luego de que se filtraran algunos videos en los que aparecía él y hablaba de las estrategias que desarrollaba el Pacto Histórico en la campaña electoral.

Los registros, publicados por Revista Semana, hicieron que muchos candidatos del Pacto Histórico fueran criticados y señalados, siendo la campaña electoral de Gustavo Petro la más afectada. Por esta razón, el senador tomó la decisión de aislarse, con el fin de no ser “flanco de ataque” en contra del candidato presidencial.

“A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aíslo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra Gustavo Petro. un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien”, aseguró Roy Barreras en su cuenta oficial de Twitter.

Antes de que Roy Barreras confirmara esta decisión, el senador señaló en reiteradas ocasiones que la difusión de los videos de las estrategias del Pacto Histórico fueron “infiltraciones ilegales” y lo comparó con el ‘Watergate’, un escándalo político que se registró en Estados Unidos en el que se realizó uno de los más grandes espionajes políticos y de sabotaje en contra de la oposición.

“CHUZARON NUESTRA CAMPAÑA. Esa es la verdadera guerra sucia. Y Sin embargo en las múltiples grabaciones ilegales NO HAY NINGUN ACTO ILEGAL NI NINGUN “PLAN EXTRAÑO”. Conversaciones de estrategia, analizando competidores, escenarios y acciones como HACEN TODAS LAS CAMPAÑAS EN EL MUNDO”, afirmó Barreras.

Y agregó, “en las grabaciones ilegales en que me refiero a dos precandidatos hace mas de 10 meses (Fajardo y A. Gaviria) ni siquiera hay una descalificación personal, ni un insulto o agravio contra ellos. Dos competidores legítimos que fueron tratados en público y en privado con respeto”.

Algunos miembros del Pacto Histórico también se refirieron a lo sucedido. Iván Cepeda, por ejemplo, expresó su apoyo a Barreras y aseguró: “Es uno de los más consecuentes defensores del proceso de paz, como negociador en La Habana y presidente de la Comisión de Paz; gracias a una tutela suya se ganaron las 16 curules de paz, ha protegido DDHH y víctimas. Lo respeto y aprecio”.

No ocurrió lo mismo con el congresista Gustavo Bolívar, que publicó un mensaje en el que afirmó:

“Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza. El silencio no es una opción. El cambio se hace de manera decente o no lo es”.

Sobre esto, Barreras le respondió: “No hay nada de que avergonzarse senador Gustavo Bolívar. No caigas en la trampa. La campaña es victima de CHUZADAS E INFILTRACIONES ILEGALES . Es WATERGATE! Espían, Graban y filtran las conversaciones privadas! Eso es delito! Nosotros conversamos! Ellos chuzan y delinquen!“.

Tras las palabras de Barreras, Bolívar volvió a responder: “Me indigna que digas qué hay gente del Pacto Histórico ofreciendo no extradición a presos de la Picota. Eso es falso y empaña una campaña limpia donde hemos dejado el alma en cada rincón de Colombia. Te invito a que digas quienes han hecho ese ofrecimiento. El país debe saberlo”.

