Gustavo Petro: el paso por la guerrilla del M-19 del candidato a la Presidencia de Colombia

Gustavo Petro, como alcalde de Bogotá, en una manifestación en la Plaza de Bolívar en el año 2014. Foto: Colprensa/María Alejandra Rocha

Cuando Gustavo Petro se vinculó al M-19 en 1978, en Latinoamérica, corrían tiempos de cambio. El triunfo de la revolución cubana en 1959, la victoria de Salvador Allende en Chile en 1970 y el surgimiento del grupo guerrillero, ese mismo año, por la polémica victoria presidencial del conservador Misael Pastrana Borrero sobre el candidato de la Anapo, Gustavo Rojas Pinilla, daría origen al grupo insurgente Movimiento 19 de abril, hicieron que los movimientos sociales del continente se animaran a pensar en que podían llegar al poder.

Petro tenía 10 años cuando se creó el M-19. Según los manifiestos del grupo insurgente, buscaban lograr una democracia verdaderamente participativa en Colombia, sin referente marxista, al contrario de las Farc, del Eln y del Epl.

El M-19, a través de su agencia de comunicación ‘Oiga Hermano’ difundían sus boletines y comunicados, a la vez que tenían cercanía con la revista Alternativa, una publicación de periodismo investigativo. Así fue que Gustavo Petro tuvo sus primeras aproximaciones a esta guerrilla.

Pero cuando realmente quedó impactado por los ideales del movimiento, fue cuando Pío Quinto Jaimes, militante del M-19, le entregó los documentos que resumían la Quinta Conferencia. En esta deliberación estaban plasmadas las conductas políticas, las líneas teóricas y de acción del movimiento.

“El documento me encantó: el M-19 articulaba los planteamientos socialistas de la izquierda tradicional de la época, pero iba mucho más allá para proponer algo que sigue pareciendo obvio pero que no lo es tanto: una democracia real para Colombia”, afirmó Petro en su libro, ‘Una vida, muchas vidas’.

Junto a su amigo, Germán Ávila, decidieron ingresar al M-19 en 1978. Fue Pío Quinto quien les enseñó las primeras tácticas insurgentes. “Se aseguró de enseñarnos algunas técnicas de chequeo y contrachequeo, provenientes de los mismos Tupamaros, como darle una vuelta a la manzana cuando fuéramos a ir a verlo para asegurarnos de que no nos siguieran y si lo hadan, encontrarnos de frente con el perseguidor. Solo una vez sospeché haberme topado con un agente encubierto del F2″.

Pero como en todo grupo insurgente, sus miembros no podían identificarse con su nombre de pila. Ante esta realidad, Petro, escogió el nombre de Aureliano como su nombre dentro del M-19 en honor al libro ‘Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez.

Una de las primeras participaciones que tuvo el hoy candidato a la Presidencia de la República dentro de la guerrilla urbana fue en la famosa operación Ballena Azul. El 30 de diciembre de 1979 hombres del M-19 ingresaron al Cantón Norte de Bogotá, una de las construcciones militares más importantes que tiene el país debido a su ubicación estratégica y que concentra importantes unidades militares, y sustrajeron 5.000 armas del Ejército Nacional.

Ese fue uno de los golpes más duros que el M-19 le dio al Estado colombiano. A través de un túnel, construido desde una casa aledaña, los guerrilleros se metieron a las entrañas del espacio militar más importante del país. Las armas se guardaron en una caleta en Zipaquirá que “nosotros ayudamos a construir sin saber con qué fin la estábamos haciendo”, afirma Petro en su libro.

Luego del golpe, el ejército logró capturar a cerca de 300 miembros reales del M-19, la mayor parte de su dirección nacional, como Alvaro Fayad, Antonio Navarro, Gerardo Ardila o Carlos Pizarro. Todos fueron encarcelados en la cárcel La Picota de Bogotá. Desde ahí decidieron organizarse, de un momento a otro, la prisión se convirtió en la oficina pública del M-19.

El comandante del Ejército Nacional para esa época era el general Luis Carlos Camacho Leyva y una de las instrucciones que recibió del presidente Julio Cesar Turbay fue la de “acabar con el M-19″.

En su libro, el político de izquierda colombiano, recordó cómo desde el movimiento les enseñaban a soportar la tortura. “Nuestro entrenamiento militar era más en técnicas de clandestinidad, de aprender a resistir la tortura en caso de que nos capturaran. Ese momento influyó mucho en mi personalidad. Debíamos ser fuertes, centrados, silenciosos, debíamos aprender a guardar la tranquilidad. Eso me ha servido en la vida para, en los debates parlamentarios más duros, mantenerme tranquilo y centrado”.

En 1985 fue la primera vez que Gustavo Petro estuvo preso. El Ejército Nacional logró ubicarlo, luego de que un niño les revelara su ubicación en el barrio Bolívar de Zipaquirá. Fue capturado por porte ilegal de armas. Según el abogado Rafael Barrios, consultado por El Espectador, Petro cumplió una pena de 16 meses en la cárcel Modelo de Bogotá y en febrero de 1987 recuperó su libertad.

Mucho tiempo después, cuando era senador, Petro contó una anécdota del día de su captura. “Entrando a una universidad, un celador fornido me pidió un minuto para hablar conmigo. “Yo fui el soldado que lo capturó en Bolívar, en Zipaquira: me dijo. “Le quiero contar lo siguiente: la orden que yo tenía era tirarle una granada, y yo lo cogí del pelo para salvarlo. Ese día me echaron del Ejército”, dijo el aspirante a llegar a la Casa de Nariño.

Un año antes de esta captura, en 1984, Petro se convirtió en concejal, pero el M-19 no estaba muy entusiasmado con la incursión de sus miembros en la política ni con las maneras pacíficas que impulsaba, de modo que lo expulsaron, junto a sus amigos, aunque fue reincorporado tiempo después. “Yo era militante clandestino del M-19, pero desarrollaba una actividad legal en la ciudad de Zipaquirá, incluso como concejal”, le dijo a la periodista Guylaine Roujol en su canal de YouTube, Bándalos, en 2021.

SEGUIR LEYENDO: