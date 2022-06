Exasesora de Gustavo Petro explica la financiación del empresario Christian Daes: “No hubo tal, es falso”

La exasesora de Gustavo Petro dio su versión de los hechos y de los supuestos pagos de Christian Daes. Foto: @NanyPardo

Una enorme polémica se generó hace algunos días luego de que se conocieran los llamados ‘Petrovideos’, una serie de grabaciones infiltradas a la campaña del Pacto Histórico en las que se revelaron algunas estrategias políticas para las elecciones y algunas tácticas en contra de los adversarios en campaña como Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, este último se unió a la campaña de exalcalde de Bogotá.

María Antonia Pardo, pese a que no apareció en los videos que fueron filtrados por la prensa, sí está involucrada y fue mencionada en una de esas grabaciones. En una de esas reuniones que se realizaban en el Pacto Histórico se habló del cambio en el equipo de comunicaciones y señalaron que este era financiado por el empresario barranquillero Christian Daes.

“Se supone que hay un señor que es Daes, que está pagando un equipo de comunicaciones. Entonces, si es un equipo de María Antonia y ella le paga al resto, que es lo que yo tengo entendido hasta hoy, lo que tenemos que conseguir es que Daes esto lo haga con otra persona y otro equipo”, señalaba el español Xavier Vendrell en uno de los videos infiltrados de la campaña de Gustavo Petro.

En la mencionada reunión se encontraban presentes Verónica Alcacer, esposa de Gustavo Petro; Vinicio Alvarado, quien fue exasesor del expresidente de Ecuador Rafael Correa; Eduardo Ávila; gerente de la campaña; el congresista Armando Benedetti y la senadora Gloria Flórez.

Tras conocerse las filtraciones, el empresario Christian Daes negó los aportes a la campaña del pacto Histórico. De hecho, este tampoco aparece en los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Es por esta razón que la misma María Antonia Pardo decidió romper el silencio y explicó todo lo que sucedió cuando trabajó con el exalcalde de Bogotá y la participación de Christian Daes. Reveló algunos detalles de cómo fue su llegada a la campaña y por qué decidió salir en diciembre del 2021. “La persona que a mí me invitó a trabajar para Gustavo Petro fue su esposa, Verónica Alcocer. NO LLEGUÉ IMPUESTA. La invitación la recibí vía telefónica, llamada que se hizo desde Europa en el mes de abril del año 2021. Me dijo que le gustaba lo que yo escribía y mis análisis”.

Afirmó que lo iba a pensar pero, en una reunión con Gustavo Petro, le dio “mucha confianza y tranquilidad” por lo que decidió convertirse en su directora de comunicaciones. “¿Había equipo para dirigir? No, no lo había. Lo único que tenía Petro en ese momento era un jefe de prensa en Bogotá y un realizador audiovisual que llevaba más de un año en Sincelejo (ambos de la UTL) . No había más. De resto había dos asesores extranjeros fuera de Colombia. El primero, un publicista, el Sr. Vinicio Alvarado, diseñador de la línea gráfica del Pacto Histórico (en el 2018 fue quien hizo los comerciales para TV de la 2da vuelta). El segundo, un experto en analizar desde el punto de vista psicológico al electorado, el Sr. Daniel Eskibel”

Pardo afirmó que el contenido que se estaba realizando en aquel entonces era “muy casero” por lo que cuando ella entró hubo un cambio que se pudo evidenciar con el contenido que era publicado por Gustavo Petro. Afirmó que con los dos extranjeros se reunían una vez por Zoom, esto con el fin de explicar que, “no había a quién dirigir ni presupuesto para hacerlo”. Es por esta razón que decidió buscar financiación para poder trabajar.

“El empresario Chris Daes, quien no solo es mi amigo, sino también una persona con la que tengo vínculos comerciales desde hace 10 años, fue la persona a la que acudí. Le vendí la idea así: “Quiero tender puentes entre centro e izquierda. Él me dijo explícitamente que no quería tener nada que ver con campañas. Le expliqué que no estábamos en campaña, sino en la parte previa. Y que era perfectamente legal. En todo caso me dijo: TE FINANCIO A TI. Y así lo hizo. Financiación que se dio entre junio y diciembre de 2021”, aseguró María Antonia Pardo.

Con el dinero que recaudó subcontrató un equipo de comunicaciones con ocho personas, señaló que el señor Jorge Muñoz fue su “mano derecha” pero lamentablemente enfermó en septiembre del 2021 y falleció en febrero del 2022. “El trabajo está ahí. Revisen las redes y las métricas de esas redes durante mi dirección. Mi trabajo se defiende solo. ¿Qué si hubo problemas? En efecto los hubo. Para empezar yo tenía una estrategia muy distinta a la de Vinicio. Para mí la clave estaba en el centro, para él no”.

Su salida de la campaña se iba a dar por las diferencias que tuvo con Vinicio, ya que ella insistía en unir al centro y no quemarlo. Por esta razón pasó su carta de renuncia en septiembre del 2021 y fue en ese momento cuando se dio dicha reunión en la que un infiltrado la grabó y aseveró que las personas que se encontraban allí, “no eran de comunicaciones” e incluso hubo alguna molestia con la labor que desarrollaba, sin embargo, esta “se resolvió al poco tiempo” por lo que su renuncia no fue aceptada.

“¿Cuándo me fui de la campaña? Nunca. Simplemente en diciembre de 2021, y ante la llegada de Benedetti (con quien no me entendí en el campo laboral) le conté a Petro en su oficina que me iba. Y me fui. ¿Para dónde? A la gerencia en el Atlántico. Y hasta allí me financió Daes (...) Reitero: en diciembre de 2021 no había campaña. Petro sé inscribió como candidato en enero de 2022. ¿De qué financiación ilegal hablan? No hubo tal. Es falso”, señaló Pardo.

Tras esta situación resaltó que fue contratada como gerente de los siete candidatos del Atlántico hasta el 13 de abril del 2022 y esto fue reportado al Consejo Nacional Electoral. Cuando llegó Alfonso Prada a la campaña del Pacto Histórico pasó a formar parte de su equipo y allí se ha mantenido. Alegó que pese a las filtraciones la “hará caer en la trampa de traicionar” sus convicciones y se mantiene en la posición de que Colombia necesita un cambio y este se puede dar con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia.

Por último señaló que, “Los videos dejan mal paradas a varias personas buenas con las que he reído y llorado estos meses y a quienes he aprendido a querer, como Verónica Alcocer. Por fortuna, de los errores se aprende, y ella de todo esto saldrá convertida en una mejor versión de sí misma. Valoro cada minuto trabajado en este proyecto. No me arrepiento. Estamos ante un momento histórico y me enorgullece haber puesto mi granito de arena para lograrlo. Además he aprendido un montón de Gustavo Petro, a quien ahora no solo admiro, sino también quiero”.





