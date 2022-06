Gustavo Petro sigue sin comprometerse a aceptar los resultados de las elecciones del proximo domingo: “Voy a mirar”

El candidato insiste en que el software de la registraduría no es transparente, y es vulnerable.. (Colprensa - Sergio Acero)

Desde las elecciones al congreso del pasado 13 de marzo, el Pacto Histórico ha enfatizado el hecho de que la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha actuado de forma transparente; para esa jornada se suscitaron muchas dudas con los resultados, lo que derivó en el reconteo de los votos; desde ahí el aspirante presidencial Gustavo Petro ha solicitado que firmas internacionales auditen el software que carga las cifras del escrutinio.

En esta última semana previa a la segunda vuelta presidencial, que se desarrollará el próximo 19 de junio, Gustavo Petro ha enfatizado en los resultados que se pueden presentar tras la jornada, pone en duda el trabajo de la Registraduría, principalmente en el software de escrutinio.

El candidato del Pacto Histórico ha pedido que se le haga una auditoría a la firma Distroel, puntualmente a este programa que hace esta labor de subir los resultados, pero, como ha ocurrido desde la primera vuelta, el pasado 29 de mayo, la Registraduría se ha negado a que le hagan este tipo de revisorías.

En su cuenta de Twitter, Petro señaló:

“Nuevamente la Registraduría ha negado la auditoría técnica del software de escrutinio de la empresa Distroel, aduciendo que es privado. Estamos ante un abierto desacato del fallo judicial del Consejo de Estado”.

Petro asegura que el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, alquiló este software privado a propósito para evitar que se le hagan las auditorías, por lo que ha llegado a instancias judiciales, las cuales, según él, no han sido acatadas, por lo que ha sido imposible garantizar la transparencia de los resultados electorales.

“Hasta la fecha de la elección van a estar acompañando el funcionamiento del software en preconteo, consolidación y prueba funcional de simulacro. Igualmente, el día de la elección van a hacerle la auditoría al preconteo en 14 centro de procesamiento”,

manifestó el registrador Rocha, asegurando que la entidad no pudo contratar la revisoría internacional, pero, que para eso las campañas tienen sus propios auditores, los cuales han tenido todas las garantías para este proceso electoral.

A principios de semana el jefe de debate del candidato Gustavo Petro, Alfonso Prada, confirmó que se radicó un incidente para que se declare la obligatoriedad para adquirir la auditoría internacional del software de escrutinios; señaló que no se puede permitir que se cometa fraude electoral en las elecciones de este domingo, por eso, la solicitud presentada ante el Consejo de Estado, nuevamente, pretende que se adopte de manera urgente este mandato.

Ayer, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Cali ordenó que la Fiscalía General realice una auditoría forense sobre todos los softwares electorales. La petición enviada por el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, solicitó que se asegure el adecuado funcionamiento de los sistemas para que no sean intervenidos a favor de un determinado candidato.

Los softwares de selección de testigos y jurados, así como los de preconteo, escrutinios y obtención del consolidado de los resultados de las pasadas elecciones a Congreso y la de segunda vuelta de este 19 de junio son los que serán revisados, según la petición, los cuales serán evaluados por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, que buscarán entre otras irregularidades, cualquier tipo de intromisión en dichos softwares.

En diálogo con W Radio, Gustavo Petro dejó en claro que su desconfianza proviene desde que se le quitaron unas curules al congreso, obtenidas por el Movimiento MIRA, pero, al momento de que se entablara la demanda para rectificar está determinación, se encontró que si había irregularidades en el software de escrutinios.

“Todo lo que ordenó la justicia fue desacatado por el registrador, por eso le pusieron trampa a la sentencia; no hubo licitación para un software que sea propiedad del Estado. Se sigue usando el mismo que ya estaba, señalado por la justicia como posiblemente fraudulento, privado; está alquilado y entonces como nuestros estatutos fueron establecidos desde hace varias etapas de este proceso electoral, se ha pedido la auditoría técnica, porque tenemos gente experta en eso, de talla mundial. Una y otra vez el registrador nos decía: no hay problema mándelo, y cuando iba la persona siempre aparecían con la tesis que el software era de propiedad privada, que no se podía mirar y hasta la fecha fue así. Es decir, estamos ante un abierto desacato de la justicia colombiana”.

Concluyó diciendo que, aunque el gobierno y la Registraduría quieren que diga que acepta los resultados “yo no puedo aceptar el resultado yo voy a mirar, el problema no está tanto en las mesas donde hay testigos, el problema está donde no los tenemos porque no logramos cubrir la totalidad de las mesas”, asegurando que dentro de las irregularidades encontraron, como durante los escrutinios el software agregaba o quitaba votos, a favor de determinados candidatos.

Siente la confianza para decir que es ganador este domingo, pero, a pesar de eso busca que los resultados se presenten de la manera más transparente.

