Rodolfo Hernández insistió en que no hubo debate televisivo por culpa de Gustavo Petro: desde el Pacto Histórico lo niegan

No cesa la polémica porque Rodolfo Hernández se negó a debatir con Gustavo Petro antes de la segunda vuelta presidencial. Fotos: Twitter y Colprensa.

No deja de causar controversia que, antes de la segunda vuelta presidencial, los candidatos disputantes no celebraran un debate para que los colombianos conocieran sus propuestas. El tema ha generado polémica porque representantes de ambas campañas se señalan de no querer contribuir para que el espacio se desarrollara con éxito.

Rodolfo Hernández, por su parte, asegura que Gustavo Petro no se mostró interesado en asistir al debate. No obstante, desde tempranas horas de la mañana, el aspirante del Pacto Histórico anunció que aceptaba todas las condiciones que Hernández le puso para que se celebrara el evento.

Es más, este viernes, a través de un trino, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción emitió un durísimo comunicado en el que, de nuevo, culpó a su contendor de que el debate no se diera. En su nuevo pronunciamiento, Hernández criticó a Petro por decir que las periodistas Vicky Dávila, Jessica de la Peña y Darcy Queen eran sus “amigas” y le recordó la controversia de Verónica Alcocer, su esposa.

Además, dijo que el líder de la Colombia Humana no envió un representante a RTVC para coordinar el debate. Esto, pese a que Alfonso Prada, jefe de debate de Petro, asistió al canal este jueves. “Dio a entender que no había nada más que hablar, ni designaba a alguien como vocero suyo para esos efectos”, señaló Hernández.

Así mismo, dijo que él sí quiso cumplir con el fallo que lo obligaba a debatir contrario a su rival en las urnas. “Eso no es lo que espera y necesita el país en este sensible momento de la campaña, caracterizada por la ruindad”, señaló Hernández, a su vez que llamó “politiqueros” a los miembros del Pacto Histórico y exhortó a Petro a que haga público si aceptará o no los resultados de este domingo.

@petrogustavo DEJE DE MENTIRLE AL PAÍS. De mi equipo no asistió nadie porque usted en ningún momento delegó a alguien, ni concertó cita alguna al respecto. #RodolfoPresidente #RodolfoHernandez pic.twitter.com/RvSdE3cdUL — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 17, 2022

La respuesta de la campaña de Gustavo Petro

Desde el Pacto Histórico se asegura que el candidato Rodolfo fue el que quiso hacer triquiñuelas a la justicia para no cumplir con la orden que el Tribunal de Bogotá emitió esta semana, en la que obligaba a los dos candidatos a debatir para que los colombianos salieran informados a las urnas.

El primero en reaccionar fue el propio Gustavo Petro, quien le envió un duro mensaje a su contrincante electoral y lo señaló de burlarle de los togados que aceptaron las pretensiones de la tutela.

“No puedo más que decir, que no se puede ser Presidente y ponerle trampas a los jueces. Sin jueces, solo habrá dictadura y violencia. Nosotros acataremos y defenderemos la justicia”, aseveró el candidato del Pacto Histórico a través de un trino de su perfil de Twitter.

Así mismo, el jefe de debate de Petro, Alfonso Prada, se refirió al tema y, al igual que su apoderado, aseguró que fue Hernández el responsable de que, finalmente, los colombianos no lograran ver debatir a los dos únicos aspirantes que se disputarán dirigir la nación en los próximos cuatro años.

“Rodolfo Hernández, lo que hicimos fue invitar respetuosamente a sus designados a reunirnos en las oficinas de RTV para dialogar sobre unas reglas abiertas y democráticas para el debate ordenado por el Tribunal. No hubo el más mínimo irrespeto. Es más, todavía estamos a tiempo”, señaló Prada en la mañana de este viernes 17 de junio.

La respuesta de Prada se dio luego de que Óscar Jahir Hernández, director político de la campaña de Rodolfo Hernández, asegurara que desde el Pacto Histórico se dedicaron a, supuestamente, hacer comentarios negativos contra el aspirante santandereano. “El ingeniero le planteó a Petro una mesa conjunta pero lastimosamente el señor Prada con su necesidad de protagonismo decidieron todo como matones de barrio”, aseveró el empleado de Hernández en diálogo con la emisora Caracol Radio.

Es más, Alfonso Prada dijo este jueves, antes de que Rodolfo Hernández cancelara el debate, que desde el sistema de medios públicos se le informó que no tenían invitaciones de las dos campañas para coordinar el debate. “A esta hora me informan: ni en RTVC, ni en campaña de Petro hemos recibido respuesta a la invitación a definir las reglas del debate. Les escribí a sus celulares y leyeron el mensaje la Vice de Rodolfo H, Dra Marelen Castillo, y las demás personas delegadas. Y nada!”, señaló Prada en su Twitter.

Por ahora, el debate sigue en veremos, mientras que en las redes sociales hay serios cuestionamientos contra los dos candidatos. Sin embargo, la mayoría de ellos apuntan contra el dirigente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción por el video donde informó que desistía de querer debatir.

SEGUIR LEYENDO: