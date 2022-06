Rodolfo Hernández no asistirá al debate presidencial impuesto por tutela

Rodolfo Hernández. REUTERS/Marco Bello

El candidato a la presidencia de Colombia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández Suárez, anunció en la tarde de este jueves 16 de junio que no asistirá al debate presidencial que fue impuesto por el Tribunal Superior de Bogotá y que debía ejecutarse en este día.

El argumento del ingeniero para no asistir es que el estrado no le ha respondido la solicitud de aclaración que envió en la tarde del miércoles. Además, señaló que ya se acabó el plazo impuesto por la sala civil del tribunal y todavía no se habían aclarado las condiciones en las que se adelantaría dicho debate.

Por otro lado, dijo que la respuesta de Gustavo Petro para dar el debate —sin condiciones y en cualquier lugar— no respetaba la naturaleza del fallo.

“De la anterior respuesta suscrita por el candidato (Petro), deduje que no estaba dispuesto a acatar en estricto rigor lo ordenado por el despacho, porque al afirmar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial para convertirlo en una expresión publicitaria contraria al fallo en comento”, dijo el exalcalde de Bucaramanga.

Noticia en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: