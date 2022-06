Críticas en redes ante el fracasado debate entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro

Rodolfo Hernández se ganó duras críticas por no querer debatir con Gustavo Petro antes de la segunda vuelta. Fotos: Reuters.

Luego de que el candidato presidencial Rodolfo Hernández le propuso a su contrincante electoral, el aspirante Gustavo Petro, que asistieran a un debate antes de la segunda vuelta, horas más tarde se negó a participar aduciendo que el candidato del Pacto Histórico habría puesto trabas. Sin embargo, fue él quien, según varios de sus detractores, no quiso exponer sus ideas junto a Petro. Las reacciones, como era de esperarse, no se hicieron esperar.

Hay que recordar que el Tribunal de Bogotá fue el que, mediante una acción de tutela, le ordenó a los dos disputantes por la Presidencia asistir a un debate para que los colombianos conocieran sus propuestas. Luego de idas y vueltas, el espacio no se dio debido a la renuencia del exalcalde de Bucaramanga.

Varios líderes políticos, así como artistas, reaccionaron a la cuestionada decisión de Hernández. Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de Bogotá y hoy aliado político de Petro, recordó una de las frases más polémicas que ha dicho el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción en el pasado y se la sacó en cara con el tema del debate.

“Lo de limpiarse el culo con la ley iba en serio”, señaló Gómez en su Twitter.

Rodolfo Hernández se ganó duras críticas por no querer debatir con Gustavo Petro antes de la segunda vuelta.

La cantautora Adriana Lucía tampoco dejó pasar desapercibida la decisión de Rodolfo Hernández y le dejó un duro cuestionamiento a sus eventuales electores en la segunda vuelta que se celebrará el domingo 19 de junio.

“Van a votar por un incapaz movidos por el odio. Saben que el señor no tiene ni idea de qué significa ser presidente. Saben que el Estado no es una empresa y que se llevarán por delante a mucha gente desprotegida. A todos los llevarán. “¡El que sea menos Petro!” dicen orgullosos”, trinó.

El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, tildó de “mentiroso, tramposo y desvergonzado” a Hernández por no cumplir con el fallo del tribunal capitalino:

“Rehuye el debate. Cuando se le obliga por fallo de tutela, pone condiciones. Cuando se aceptan sus condiciones, sin objeción alguna, acusa a Petro de utilizar el debate como “estrategia publicitaria”. Así de tramposo, mentiroso y desvergonzado es Rodolfo Hernández”, aseveró el congresista a través de su cuenta de Twitter.

La excongresista Ángela María Robledo, una de las que entuteló a Hernández, recordó que hace cuatro años, cuando el hoy presidente Iván Duque se disputaba la Presidencia con Gustavo Petro, tampoco quiso asistir a un debate antes del balotaje.

“Hace 4 años Iván Duque y Marta Lucía Ramírez no aceptaron asistir a ningún debate con Gustavo Petro y conmigo. No pudimos conocer sus propuestas con profundidad y miren el país que dejan : hambre y guerra. No vamos a repetir la historia con Rodolfo Hernández”, señaló en su perfil de esa red social quien fuera la fórmula vicepresidencial de la Colombia Humana en 2018.

Otro de los aliados de Petro que no dudó en reaccionar fue el senador Armando Benedetti, quien, como ya es costumbre, usó términos de grueso calibre para criticar al exmandatario de la capital de Santander:

“Viejo sinvergüenza, divertido pero corrupto, cobarde y poco hombre por no aceptar el debate”, aseveró Benedetti.

El senador de Alianza Verde, Antonio Sanguino, aseguró que Hernández era “irrespetuoso” por no cumplir la ley: “El nivel de irrespeto del “ingeniero” es infinito. Sus condiciones para el debate no son a Petro, son a los ciudadanos y a la prensa libre. Que poca estatura democrática la de este señor”, trinó, mientras que en otra publicación lo tildó de “tramposo”.

León Valencia, reconocido director y analista político, comentó en sus redes sociales que “no se sabe de ningún candidato presidencial en el mundo que le haya tenido tanto miedo al debate con su rival como Rodolfo Hernández”, comentó el también columnista de Infobae Colombia.

Estos fueron algunos de los mensajes que han inundado las redes sociales desde este jueves en la noche cuando el candidato de la centroderecha dijo que no iba a debatir con Petro por singulares razones. Ahora, los colombianos saldrán a votar este domingo sin conocer a fondo las propuestas de Hernández.

