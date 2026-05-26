En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este martes

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

Con el fin de realizar trabajos de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este martes 26 de mayo. Revisa y prepara las reservas.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Soacha.Barrios: Bella Vista, Bella Vista Alta Jaime Garzon, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca, San Rafael.Lugar: De la Calle 25A a la Calle 42, entre la Transversal 34A Este a la Carrera 53 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 7 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usaquén, Chapinero.Barrios: San Gabriel Norte, Usaquén, Escuela de Caballería, Santa Ana, Usaquén, Escuela de Caballería, Santa Ana, Usaquén, Sagrado Corazón, Seminario, Chicó, La Cabrera, El Retiro, El Nogal, Bosques de Bella Vista, La Gran Vía, Francisco Miranda, Altos de La Calera, Fundación Santa Fe, Hacienda Santa Bárbara, Centro Médico Colsubsidio Usaquén, Centro Médico Colsubsidio Calle 123, Centro Médico de La Sabana, Asociación Médica de Los Andes, Santa Ana Medical Center, Global Medical Center 116, Colsanitas Calle 96, Mediplus Calle 94, Unicentro Centro Comercial, Centro Médico Cafam Calle 90, Odonto Especialistas, Parque de La 93.Lugar: De la Calle 88 a la Calle 127, entre la Carrera 11 a la Carrera 4 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 6 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

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Localidad: Chapinero.Barrios: Porciuncula, Quinta Camacho, Chapinero Norte, Famisanar, Nogal, CC Atlantis, CC El Retiro.Lugar: De la Calle 53 a la Calle 88, entre la Carrera 7 a la Carrera 15.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 6 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Engativá.Barrios: Santa María del Lago, Santa María I e II Sector, Tabora, La Granja I e II, Aguas Claras, La Soledad Norte, La Almeria, San Cayetano, Florencia I e II, Los Girasoles, Santa Rosita, Paris Francia, Villas de Madrigal, Alamos Norte, Molinos El Viento, Garcés Navas.Lugar: De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 110.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

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Localidad: Engativá.Barrios: Villa Gladys, Engativá, Marandu, Sabanas del Dorado.Lugar: De la Calle 63 a la Calle 70, entre la Carrera 111C a la Carrera 128.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Suba.Barrios: Canta Gallo, Britalia, Gran Granada Norte.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 170.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

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Localidad: Kennedy.Barrios: Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal.Lugar: De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Tairona.Lugar: De la Calle 6 a la Calle 38 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 89.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

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Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: Lucero Alto.Lugar: De la Calle 63 Sur a la Avenida Calle 61 Sur, entre la Carrera 18M a la Carrera 18Z.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

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Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

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Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

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Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.