Aerocivil anuncia trabajos técnicos en El Dorado durante dos fines de semana: así operará el aeropuerto

Aeropuerto Internacional El Dorado - La Aeronáutica Civil anunció que durante los próximos domingos 31 de mayo y 7 de junio se desarrollarán trabajos técnicos de calibración y verificación de los Sistemas de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

La Aeronáutica Civil anunció que durante los próximos domingos 31 de mayo y 7 de junio se desarrollarán trabajos técnicos de calibración y verificación de los Sistemas de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) en la pista sur del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

Las labores hacen parte de los procesos obligatorios de certificación internacional y buscan garantizar la seguridad operacional de las aeronaves, especialmente en condiciones de baja visibilidad y durante maniobras de aterrizaje.

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De acuerdo con la Aerocivil, las actividades se realizarán entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, horarios que fueron seleccionados debido a que históricamente presentan menor flujo de tráfico aéreo. Con ello, la autoridad aeronáutica busca reducir afectaciones para pasajeros, aerolíneas y operaciones comerciales dentro de la terminal aérea más importante del país.

Aeropuerto Internacional El Dorado - La Aeronáutica Civil anunció que durante los próximos domingos 31 de mayo y 7 de junio se desarrollarán trabajos técnicos de calibración y verificación de los Sistemas de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) - crédito Aeropuerto El Dorado

La entidad aclaró que, pese a las labores técnicas programadas sobre la pista sur, las operaciones aéreas en El Dorado no serán suspendidas y continuarán funcionando mediante la pista norte mientras se ejecutan los procedimientos de inspección y certificación.

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Sin embargo, recomendó a los viajeros mantenerse atentos a cualquier ajuste operativo o modificación de itinerarios que puedan anunciar las aerolíneas.

Según informó la Aeronáutica Civil, estas labores corresponden a inspecciones periódicas de radioayudas y sistemas de navegación aérea exigidos por estándares internacionales para garantizar la precisión de las maniobras de aterrizaje.

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Por qué son importantes los sistemas ILS en El Dorado

Los Sistemas de Aterrizaje por Instrumentos, conocidos como ILS por sus siglas en inglés, son herramientas fundamentales dentro de la operación aérea moderna, ya que permiten orientar a las aeronaves durante aproximaciones y aterrizajes, incluso cuando existen condiciones climáticas adversas como niebla densa, lluvias intensas o visibilidad reducida.

La Aerocivil explicó que estas verificaciones son indispensables para mantener la certificación de la infraestructura aeronáutica y asegurar que los equipos de navegación funcionen con precisión. Por ello, periódicamente se deben realizar procesos técnicos de calibración que incluyen sobrevuelos especiales y pruebas sobre las radioayudas instaladas en las pistas.

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“Estas actividades buscan garantizar la total disponibilidad de la infraestructura aeronáutica y mantener operaciones de precisión y máxima seguridad incluso en escenarios de visibilidad reducida o niebla densa”, señaló la entidad mediante un comunicado oficial.

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La programación de los trabajos fue coordinada con aerolíneas, autoridades aeroportuarias y operadores logísticos, con el propósito de minimizar posibles retrasos o impactos sobre los vuelos nacionales e internacionales programados durante esas fechas.

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La Aerocivil aseguró que la coordinación con las aerolíneas busca preservar la eficiencia operacional de El Dorado mientras avanzan los procedimientos técnicos obligatorios.

Antecedentes recientes y recomendaciones para viajeros

En los últimos años, el aeropuerto El Dorado ha tenido que enfrentar varios retos operacionales asociados tanto a fenómenos climáticos como a incidentes externos que han afectado el tráfico aéreo. Uno de los casos recientes más relevantes fue la suspensión temporal de operaciones por sobrevuelos irregulares de drones en inmediaciones de la terminal aérea y de la base militar de Catam.

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Precisamente, hace pocos días las autoridades informaron sobre el hallazgo de un dron bomba cerca del aeropuerto de Bogotá, aparato que presuntamente iba a ser utilizado para atacar instalaciones militares. Ese hecho encendió nuevamente las alertas sobre la seguridad aérea y la protección de infraestructura crítica en la capital del país.

Aunque la Aerocivil aclaró que los trabajos programados para finales de mayo y comienzos de junio no tienen relación con amenazas de seguridad, sí insistió en la importancia de mantener plenamente operativos y certificados todos los sistemas tecnológicos que garantizan aterrizajes seguros en una terminal que moviliza millones de pasajeros cada año.

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Aeropuerto Internacional El Dorado - La Aeronáutica Civil anunció que durante los próximos domingos 31 de mayo y 7 de junio se desarrollarán trabajos técnicos de calibración y verificación de los Sistemas de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) - crédito Aeronáutica Civil

La entidad recomendó a los viajeros verificar constantemente el estado de sus vuelos y mantener comunicación directa con las aerolíneas en caso de cambios operacionales durante las jornadas de mantenimiento técnico.

“La autoridad aeronáutica agradece la comprensión de los pasajeros y recomienda a quienes tengan vuelos programados en las fechas señaladas mantenerse en contacto directo con sus respectivas aerolíneas ante eventuales modificaciones de itinerarios”, indicó la Aerocivil.

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Además de garantizar la seguridad de las operaciones, los trabajos también buscan asegurar la disponibilidad permanente de las ayudas de navegación que permiten a pilotos y controladores aéreos operar bajo estándares internacionales de precisión.

Las labores de calibración y certificación se desarrollarán durante dos domingos consecutivos y, según la Aerocivil, forman parte de los procesos técnicos habituales que deben cumplir los principales aeropuertos del país para conservar la confiabilidad y seguridad de sus operaciones aéreas.