La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reaccionó a los polémicos comentarios “machistas” de Verónica Alcocer

Marta Lucía Ramírez respondió sobre los polémicos comentarios "machistas" de Verónica Alcocer. Imagen: Vicepresidencia de la República y @Veronicalcocerg.

En medio de unas intensas segunda vuelta, que ya anda en curso con la votación en el extranjero, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, tuvo un tiempo para comentar sobre las polémicas declaraciones de Verónica Alcocer, esposa del candidato presidencial Gustavo Petro, en donde insinúa que las mujeres periodistas terminan consiguiendo éxito en su profesión gracias al establecimiento de cierto tipo de relaciones con el jefe de la institución.

Durante sus cortos comentarios sobre esta situación, Ramírez afirmó que es lamentable la cantidad de agresividad presentada en las campañas políticas de cara a las elecciones del próximo 19 de junio y mostró su solidaridad con las mujeres periodistas:

“Es lamentable que en esta campaña haya tanta agresividad y tanta calumnia. Es muy triste la descalificación a las mujeres... a ustedes las mujeres periodistas quiero decirles, toda mi solidaridad con ustedes”

Además afirmó que no solo fue el género femenino el afectado con estas declaraciones, sino que también se está ofendiendo a la naturaleza de la profesión misma. Haciendo ojos ciegos a la calidad profesional y el respeto que merece cada género. Finalizó recalcando que este tipo de discursos no pueden seguir presentes en el relato de Colombia y que el país debe seguir en la línea conductora del respeto hacia la mujer.

Dentro del gremio periodístico femenino, muchas mujeres reconocidas por su trabajo salieron a defender su ética profesional y buen actuar. Una de las más reconocidas del medio en los últimos años, Vicky Dávila, atizó duramente en contra de la pareja sentimental de Petro: “Lo que hizo Verónica Alcocer al denigrar de mujeres periodistas es típico de quienes creen que las mujeres no piensan, no merecen nada y no pueden lograr algo profesionalmente por sus méritos, trabajo y talento, si no, que sus triunfos se apoyan en la cama”

Las disculpas de Alcocer

En uno de los materiales audiovisuales de la campaña de Gustavo Petro, que se han filtrado a la luz pública, mejor conocidos como “Petrovideos”, se evidencia a la esposa del candidato mencionando específicamente estas palabras:

“A todas les va bien, todas entran de reporteras y terminan en el mismo canal casándose con los dueños, pa’ eso entran ahí, ¿pa’ qué crees?”

Inmediatamente las quejas, críticas y denuncias sobre estos comentarios explotaron en las redes sociales y en la esfera política, obligando a Verónica a pedir disculpas sobre lo mencionado. Por medio de un corto texto publicado en sus redes sociales, Alcocer pidió perdón al grupo de mujeres profesionales que se desarrollan en el ámbito del periodismo, pero estas no terminaron de sentar del todo bien en la comunidad.

“Pido sinceras disculpas a las periodistas que les hayan ofendido las grabaciones ilegales y sacadas de contexto, que no representan mis ideas. Respeto a las profesionales y trabajo para fomentar que se respeten y valoren a todas las mujeres de este país... Esta fue una discusión que han grabado y filtrado de forma deshonesta para hacer daño al candidato Gustavo Petro y nuestra familia. Seguiremos denunciando las grabaciones ilegales”

Para ciertas personas estas disculpas fueron tildadas de palabras “tibias”, argumentando que intentó justificar sus comentarios detrás de la excusa de haberla grabado ilegalmente y sacado de contexto en una reunión que nunca debió haber salido a luz pública.

Mi cielo, cuando hablas de "grabaciones ilegales y sacadas de contexto" inmediatamente dejas claro que las disculpas no son exactamente sinceras. — Perro Fantasma (@PerrofantasmaBO) June 15, 2022

