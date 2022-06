Gustavo Petro aceptó ir a Bucaramanga para tener un debate televisivo con Rodolfo Hernández

En imagen, los candidatos presidenciales de Colombia, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Fotos: Colprensa (Sergio Acero) / REUTERS (Marco Bello)

En horas de la mañana de este jueves 16 de junio, el exalcalde de Bucaramanga, el ingeniero Rodolfo Hernández, a través de una carta aceptó ir a debate presidencial con el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Una de las condiciones que pidió Hernández es que fuera en Bucaramanga, debido a su seguridad y las amenazas en su contra que ha denunciado.

Gustavo Petro afirmó que iría a Bucaramanga a hacer el debate con su contrincante; “¿va a ir a Bucaramanga?”, le pregunta un periodista, a lo que el candidato responde, ¿sí, por qué no, si allí viví (...) ya lo demostró Rodolfo, él pone sus reglas, su espacio, tiene sus preguntas y eso no me da ningún temor, yo debato lo que sea ”.

El candidato Gustavo Petro también afirmó que estaba dispuesto a ir al debate “donde sea” y que le gustaría también por lo menos proponer un tema en este encuentro de ideas a través de RTVC.

En una corta entrevista en Radio Nacional, Petro afirmó que no ha leído las condiciones, pero que su contrincante podía colocar las que quisiera.

“Pues no las he leído (las exigencias de Rodolfo Hernández para un debate), pero puede poner las condiciones que se le dé la gana, yo no tengo ningún problema para asistir a un debate (...) yo no tengo ningún problema (de ir a Bucaramanga, que es una de las exigencias del ingeniero) allá yo he vivido y tengo muchos amigos; que ponga el sitio que quiera, nosotros vamos al debate”, afirmó Gustavo Petro en Radio Nacional.