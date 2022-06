Juzgado de Valledupar dijo que la captura del Cacique Mayor del Resguardo Indígena Zenú no es ilegal

Cacique Mayor Regional del Pueblo Zenú, Éder Espitia Estrada. FOTO: TWITTER

El Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Conocimiento de Valledupar (Cesar) le negó un habeas corpus a la defensa del cacique mayor del Resguardo Indígena Zenú, Eder Espitia Estrada, con el cual se buscaba que el dirigente recobrara su libertad, teniendo en cuenta que, presuntamente, no había orden judicial en su contra de por medio.

La defensa del dirigente, en su petición, aseguró que “el pasado 9 de junio Espitia Estrada fue aprehendido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía General de la Nación, pero no existe orden de captura en su contra, así como tampoco ningún requerimiento o proceso por parte de la jurisdicción indígena”.

Pese a eso, la Dirección de la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de Valledupar fue clara y le notificó al despacho judicial la condición de Espitia Estrada, que seguirá en prisión. “Se encuentra recluido en el establecimiento carcelario y penitenciario de alta y mediana seguridad de Valledupar en virtud de una orden dictada por el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba-Sucre, por mandato indígena N°1 de fecha 31 de enero del 2022, en el cual se condena al señor Eder Eduardo Espitia Estrada a una pena de 50 años de prisión y se ordena que sea recluido en establecimiento carcelario del Inpec, así mismo por resolución de la Dirección Nacional del Inpec se ordenó su reclusión en el establecimiento de alta y mediana seguridad de Valledupar”, dicta la notificación.

A su vez, el Ministerio del Interior y Justicia, que no reconoce a Espitia como Cacique Mayor del Resguardo Zenú, confirmó lo emitido por el Juzgado.

De igual manera, se conocieron los hechos que motivaron la decisión en contra de Espitia Estrada por parte de la autoridad indígena. Estos, en un documento denominado “Mandato No 1 del 31 de Enero de 2022″ se precisaron que ‘son 10 faltas desarmonizadoras enumeradas en el documento mencionado, de la siguiente manera: expulsar del territorio al comunero indígena Eder Eduardo Espitia Estrada, durante un periodo de cincuenta años, tiempo durante el cual deberá ser armonizado en un establecimiento penitenciario (justicia ordinaria), con el fin de garantizar el cumplimiento total del tiempo de armonización”.

A pesar de tratarse de un procedimiento de la Jurisdicción Especial Indígena, que contó con el apoyo técnico del CTI, al ciudadano se le comunicaron los hechos que dieron lugar a su captura y puesta a disposición, se respetaron sus derechos y garantías, tal como se puede evidenciar a partir del documento en el que se pone a disposición del Inpec, en el que no se dejó ningún tipo de constancia en punto a que se le hubiera vulnerado garantía alguna.

ONIC está en alerta por el caso de Éder Espitia

Ante lo ocurrido, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en conjunto con grupos indígenas zenú y otros, protestaron frente a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, contra la medida tomada contra Espitia y pidieron por su liberación inmediata.

“Exigimos la entrega inmediata de nuestro cacique. Pedimos por el respeto por las autoridades propias del pueblo Zenú”, manifestaron.

También pidieron por la “inexistencia “y “nulidad” del documento “Mandato No 1 del 31 de Enero de 2022″ por no haber sido emitido por las autoridades legítimas del Pueblo Zenú.

“La figura ‘abuelos sabedores’, bajo el que está estructurado el El Mandato No 1 del 31 de Enero de 2022, no constituye un órgano de aplicación de justicia del Pueblo Zenú. Por tanto, este documento no tiene valor jurídico ni puede considerarse válido a la luz de la ley del gobierno del Pueblo Zenú y mucho menos del Ordenamiento Jurídico de Colombia”, adujeron los indígenas miembros del Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú al declarar que Miguel Ramos Beltrán, quien, en litigio con Espitia Estrada, dice ser Cacique Mayor Regional del Pueblo Zenú, no los representa.

